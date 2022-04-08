شاهين ضمن تشكيلة الشارقة أمام الهلال في "أبطال آسيا"

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الشارقة بقيادة المدرب الروماني كوزمين التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق مباراته التي ستنطلق بعد قليل أمام الهلال السعودي التي ستقام على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية 2022، وتضم المجموعة أيضا فريقي الريان القطري والاستقلال الطاجيكي.

وضمت تشكيلة الشارقة قائد الفريق شاهين عبدالرحمن الموقوف محليا أربع مباريات من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لخروجه مرتين من معسكر المنتخب دون إذن.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى عادل الحوسني، وفي الدفاع جوستافو إليكس وسالم سلطان علي الظنحاني وفي الوسط خالد الظنحاني وشوكورف ومحمد عبدالباسط وسيف راشد، وفي المقدمة لوان بيريرا وكايو لوكاس.



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