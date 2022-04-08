الجزيرة يدخل سماء آسيا بالقوة الجوية العراقي الليلة

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يبدأ الجزيرة مشواره في دوري أبطال آسيا بخوض مواجهة تاريخية أمام القوة الجوية العراقي، إذ إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان، عندما يتواجهان في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية الساعة 12:15 ليلاً على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويسعى «فخر أبوظبي» إلى تحقيق نتائج استثنائية في مشاركته الـ11 في البطولة القارية، إذ توقفت نتائج الفريق على التأهل إلى دور الـ16 بأقصى مرحلة وصل إليها في ثلاث نسخ هي 2012 و2014 و2018، بينما ودّع دور المجموعات في ست نسخ هي 2009 و2010 و2011 و2013 و2016 و2017، وخرج من التصفيات التأهيلية مرة واحدة في نسخة 2015.

ويلعب الجزيرة في المجموعة الثانية، التي تضم كلاً من الشباب السعودي، ومومباي سيتي الهندي، والقوة الجوية، إذ سيلتقي «فخر أبوظبي» في الجولة الثانية مع الشباب، ثم يلعب مع مومباي في الجولتين الثالثة والرابعة، بينما يلعب مع القوة الجوية في الجولة الخامسة، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الشباب.

ويعود الجزيرة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد غيابه عن النسخ الثلاث الماضية، إذ شارك «فخر أبوظبي» في نسخة 2018 بصفته بطلاً للدوري، وتخطى الفريق دور المجموعات بحلوله في المركز الثاني في المجموعة التي ضمت الأهلي السعودي والغرافة القطري وتراكتور الإيراني، بينما ودع الفريق البطولة من دور الـ16، بعدما تعادل مع بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف لكل فريق في مجموع المباراتين، ولكن الفريق الإيراني تفوق بفضل إحرازه هدفين في ملعب «فخر أبوظبي»، مقابل إحراز الجزيرة هدفاً واحداً خارج أرضه.

ويراهن الجهاز الفني، بقيادة المدرب مارسيل كايزر، على جاهزية جميع اللاعبين، وخلو قائمة الفريق من الغيابات، بعدما ضمت قائمة «فخر أبوظبي» كلاً من: علي خصيف، عبدالرحمن العامري، راكان الهاملي، عبدالله الحمادي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، ميلوش كوسانوفيتش، محمد ربيع، عبدالله إدريس، زايد الزعابي، زايد خميس، نواف الحارثي، حمدان العامري، محمد اليماحي، عبدالله رمضان، ثولاني سيريرو، محمد جمال، يوسف أيمن، حسن خالد، برونو كونسيساو، مامادو كوليبالي، علي مبخوت، زايد العامري، عمر تراوري، علي المعمري، عبدالله ديابي، هيرمان بيهيراتش.

في المقابل، قرر الجهاز الطبي التحاق اللاعب أحمد العطاس ببعثة الفريق، الأسبوع المقبل، ليكون تحت إشراف الجهاز الطبي، لمتابعة البرنامج المقرر له في العلاج والتأهيل، بينما أجرى الفريق تدريباته في ملعب معهد إعداد القادة بالرياض، ويخوض مبارياته على ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد الدولي، حيث سيلعب في الجولة الثانية مع الشباب السعودي الاثنين المقبل، ويواجه مومباي سيتي مرتين يومي 14 و18 من الشهر الجاري، ثم يلاقي القوة الجوية 22، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة الشباب في 25 من الشهر نفسه.

ويعود الجزيرة إلى العاصمة أبوظبي في الـ27 من الشهر الجاري، ليستهل تحضيراته مباشرة لمواجهة بني ياس في الـ30 من الشهر ذاته ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

• دور الـ 16 أقصى مرحلة بلغها الجزيرة في مشاركاته الآسيوية.



• «فخر أبوظبي» يسعى لتحقيق نتائج استثنائية في مشاركته الـ 11 في البطولة القارية.

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