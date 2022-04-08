الشارقة بطل ووصيف دوري أشبال اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حققت كرة اليد في نادي الشارقة إنجازاً غير مسبوق بتاريخ فئة الأشبال، بفوز فريقي النادي (أ) و(ب) بلقبي بطل ووصيف الدوري العام لمرحلتهما السنية، عقب تصدر فريق (أ) الدور الختامي من الأول وحتى السادس، الذي أسدل الستار عنه أول من أمس، بفوزه على ضيفه دبا الحصن (28-18)، في جولة شهدت أيضاً حسم فريق (ب) الوصافة بفوزه على الجزيرة (37-29)، وفوز خورفكان على اتحاد كلباء (24-19).

كما شهد الدور الختامي من المراكز السابع وحتى 13، فوز بني ياس على الذيد (30-14)، والبطائح على المدام (31-26)، واكتفاء شباب الأهلي بالتعادل مع الوصل (19-19).

واعتلى فريق أشبال الشارقة (أ) بختام الدور النهائي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة ورصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق الشارقة (ب) الوصيف، قبل أن يكمل الجزيرة آخر عتبات منصّات التتويج بحلوله ثالثاً برصيد 11 نقطة، ولينهي خورفكان البطولة في المركز الرابع برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن دبا الحصن الخامس، واكتفاء اتحاد كلباء بالمركز السادس برصيد خمس نقاط.

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