المهرة «فلير دايريس» بشعار «غودولفين» تطلب لقب «بري أمبرودنس» الفرنسي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تطلب مهرة غودولفين «فلير دايريس»، بإشراف المدرب أندريه فابر، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، لقب سباق «بري أمبرودنس»، المخصص للمهرات من عمر الثلاث سنوات لفئة «جروب3»، الذي يجري اليوم لمسافة 1400 متر عشبي، على مضمار «دوفيل» الفرنسي.

وتستعد «فلير دايريس» في أول ظهور في سباقات الموسم الجديد الفرنسي، لتقديم أداء قوي، وانتزاع فوزٍ يعزز من حظوظها في المنافسة مايو المقبل على لقب «بول دساي دي بوليش» الشهير بـ«1000 غينيز الفرنسي». وحصلت مهرة «غودولفين» الموسم الماضي على تقييم عالٍ بين مهرات السنتين في السباقات الفرنسية، بعد أن خسرت بفارق «نصف رقبة» في سباق «بري دو كالفادوس» لخيول «جروب 2»، الذي أقيم أغسطس الماضي على مضمار «دوفيل» ذاته، قبل أن تنتزع انتصاراً مستحقاً على مضمار «لونغشام» سبتمبر الماضي، بفوزها في سباق «بري دومال» لخيول «جروب 3».

وتواجه ممثلة «غودولفين» تحدي سبعة من نخبة مهرات مسافة 1400 متر، يبرز منهن الأعلى تصنيفاً المهرة «زيلي» بشعار «مزرعة الوسمية»، بإشراف المدرب ذاته اندريه فابر، في حوارٍ يتجدد بين المهرتين، تطمح من خلاله «زيلي» إلى رد اعتبارها، بعد أن حلت وصيفة بفارق الطول ونصف الطول خلف «فلير دايريس» في سباق «بري دومال»، سبتمبر الماضي.

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