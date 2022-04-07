شباب الأهلي يطلب الفوز في الجولة الافتتاحية للمرة الأولى منذ 2017

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يبدأ شباب الأهلي مشاركته التاسعة في دوري أبطال آسيا بخوض مواجهة غامضة أمام فريق آهال التركماني، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، التي تقام الساعة 12:15 ليلاً على استاد مدينة الملك فهد في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويسعى «فرسان دبي» إلى تحقيق بداية قوية والفوز للمرة الأولى في الجولة الأولى لدور المجموعات منذ 2017، عندما تغلب الفريق على الاستقلال الإيراني بهدفين مقابل هدف، بينما خسر شباب الأهلي في نسخة 2020 أمام باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، وتعادل في النسخة الماضية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي من دون أهداف.

وستشهد مشاركة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا كتابة الفريق لتاريخ جديد، بعدما أسفرت القرعة عن «مواجهات جديدة» مع أندية المجموعة الثالثة، إذ لم يسبق لشباب الأهلي اللعب مع أندية الغرافة القطري وآهال التركماني وفولاد خوزستان الإيراني في مشاركات الفريق السابقة.

وتعدّ مباراة آهال بالنسبة لشباب الأهلي مواجهة غامضة، خصوصاً أن هذه هي المشاركة الأولى تاريخياً بالنسبة للفريق التركماني الذي تقتصر مشاركاته القارية على اللعب في كأس الاتحاد الآسيوي، بينما أبرز إنجازاته هي الفوز بلقب كأس تركمنستان ثلاث مرات أعوام 2013 و2014 و2017، والفوز بلقب كأس السوبر المحلي في 2014.

ويأمل شباب الأهلي في الظهور بصورة مختلفة في «أبطال آسيا» بعدما حقق الفريق نتائج مخيبة لطموحات جمهوره في البطولات المحلية، بعدما ابتعد الفريق عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، كما خسر لقب كأس السوبر أمام الجزيرة وودع كأس رئيس الدولة بخسارته أمام الشارقة، بينما تأهل لمواجهة العين في نهائي كأس المحترفين.

ويلتقي «فرسان دبي» في مرحلة الذهاب لدور المجموعات مع آهال التركماني وفولاد الإيراني والغرافة القطري أيام 7 و10 و14 من الشهر الجاري، بينما يلعب في مرحلة الذهاب مع كل من الغرافة وآهال وفولاد بالترتيب أيام 18 و22 و26 من الشهر نفسه.

ويشارك شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بصفته بطلاً لكأس رئيس الدولة الموسم الماضي بعد تغلبه في المباراة النهائية على النصر 2-1.

ورغم تراجع مردود شباب الأهلي في الموسم الحالي، خصوصاً في دوري أدنوك للمحترفين إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 30 نقطة جمعها من ثمانية انتصارات وستة تعادلات، وست خسائر، وسجل خلالها 24 هدفاً، مقابل 24 هدفاً في مرماه، ولكن وجود عدد كبير من اللاعبين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في المشاركات القارية، تجعله مرشحاً بقوة للوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة.

ويمتلك شباب الأهلي العديد من الأسماء البارزة التي من شأنها أن تساعد الفريق في الظهور بصورة جيدة في النسخة الجديدة من البطولة القارية، أبرزهم النجم الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والنجم الإيراني مهدي قائدي، الذي سبق وبرز في صفوف فريق الاستقلال الإيراني الموسم الماضي، والمهاجم النرويجي أولسن، إلى جانب عدد كبير من اللاعبين الدوليين بالمنتخب الوطني، أبرزهم الحارس ماجد ناصر، والمدافعون: محمد مرزوق ووليد عباس وعبدالعزيز هيكل، ولاعبو الوسط: ماجد حسن وعبدالله النقبي وحارب سهيل، والمهاجم محمد جمعة (بيليه) ويحيى الغساني.

ويراهن الفريق على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب الوطني البارز والخبير، مهدي علي، الذي سبق أن حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب الوطني الأول، أبرزها الفوز بكأس الخليج عام 2013، وتحقيق المركز الثالث في كأس آسيا عام 2015، ويتطلع مهدي إلى تحقيق بصمة آسيوية على مستوى الأندية.

برنامج مباريات شباب الأهلي

الذهاب:

شباب الأهلي - آهال 7-4

شباب الأهلي - فولاد 10-4

شباب الأهلي - الغرافة 14-4

الإياب:

شباب الأهلي - الغرافة 18-4

شباب الأهلي - آهال 22-4

شباب الأهلي - فولاد 26-4

للإطلاع على تاريخ مشاركات شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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