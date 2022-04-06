شاهين سيشارك مع الشارقة أمام الهلال في البطولة الآسيوية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

علمت " الإمارات اليوم" أن قائد فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن الذي كانت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم قد عاقبته بالإيقاف أربع مباريات والغرامة 200 ألف درهم، سيشارك مع فريقه أمام الهلال السعودي الجمعة المقبل في مستهل مباريات الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية 2022، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وذلك نظرا لكون العقوبة محلية.

وعاقبت لجنة الانضباط شاهين لخروجه مرتين من معسكر المنتخب دون إذن. ويعد شاهين أحد العناصر المؤثرة في صفوفه الفريق خصوصا في هذه المشاركة الآسيوية المهمة للشارقة.

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