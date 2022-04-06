26 لاعبا في قائمة فريق الشارقة استعدادا لدوري أبطال آسيا 2022

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي«توتير» أن الجهاز الفني اختار 26 لاعبا بينهم قائد الفريق شاهين عبد الرحمن للسفر إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لخوض مبارياته في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي حامل اللقب والريان القطري وفريق استقلال دوشنبيه الطاجيكي

ويستهل الشارقة مشواره في البطولة بلقاء الهلال السعودي يوم بعد غد الجمعة

وضمت القائمة اللاعبين عادل الحوسني، ودرويش محمد، ومايد حسن، وجوستافو اليكس، والحسن صالح، وشاهين عبد الرحمن، وماجد سرور، وكايو لوكاس، ومحمد عبد الباسط، وسيف راشد، وسالم سلطان، وعلي الظنحاني، وخالد الظنحاني، وبرنارد دوراتي، وعبد الله كاظم، وماركوس ميلوني، وسالم صالح، وماجد راشد، ولوان بيريرا، وبن مالانغو، وشوكوروف، وعثمان كامارا، وعبد الله الحمادي، وحمد فهد، وخليل خميس، وعبد الرحمن جمعة.

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