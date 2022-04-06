الظفرة لا يخسر مع الإدريسي.. و5 مواجهات نارية تحدد مصيره في البقاء

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

حافظ فريق الظفرة على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي «فوزان وتعادل»، تحت قيادة مدربه الجديد، المغربي بدر الإدريسي، الذي تولى المهمة مطلع مارس الماضي، خلفاً للبرازيلي روجيه ميكالي، ليبتعد عن دوامة الهبوط قليلاً، بفضل النقاط السبع التي جناها، لكن الفريق لايزال في دائرة الخطر، خصوصاً أنه تنتظره خمس مواجهات صعبة للغاية أمام أندية المقدمة، على العكس من منافسيه العروبة والإمارات.

ومنح الفوز الثمين، الذي حققه الفريق، أول من أمس، على حساب عجمان بثلاثية نظيفة، الفريق دفعة معنوية كبيرة، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة، متقدماً بفارق ثماني نقاط عن العروبة صاحب المركز قبل الأخير «10 نقاط»، وبفارق تسع نقاط عن الإمارات الذي يحتل المركز الأخير «تسع نقاط».

ورسم الانتصار على «البركان» البسمة على الفريق الذي عانى مع المدرب السابق، قبل أن يتولى المدرب الإدريسي المهمة في توقيت صعب، لكنه مع ذلك نجح في تحقيق الفوز على خورفكان 4-1، وتعادل مع اتحاد كلباء 2-2، فيما فاز على عجمان 3-صفر، وسيكون الفريق مطالباً بالاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في ما تبقى من الموسم.

واعتبر لاعب فريق الظفرة، خالد الدرمكي، أن التغييرات التي جرت على مستوى الجهاز الفني بتولي المدرب بدر الدين الإدريسي، أسهمت بشكل مباشر في إعادة الفريق إلى مستواه الطبيعي، وبات حالياً يحقق النتائج الإيجابية المرجوة، التي تخدم مساعي الفريق في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المدرب المقال روجيه ميكالي لم يقصر في عمله، وأن الإدريسي نجح في القيام بالمهمة.

وقال الدرمكي في تصريحات صحافية عقب الفوز على عجمان إن «أسلوب فريق الظفرة الجماعي الذي يخوض به المباريات سهّل من مهمة المدرب بدر الدين الإدريسي، وأن الفريق لم يحتج إلى الكثير من الوقت ليحقق انتصارين وتعادلاً في الجولات الثلاث التي أشرف فيها المدرب على الفريق».

وسيكون الفريق مطالباً باستثمار فترة توقف المسابقة، التي تستمر نحو ثلاثة أسابيع، على أكمل وجه، قبل أن يخوض الفريق مواجهات صعبة للغاية، خصوصاً أن خمساً من أصل مبارياته الست المتبقية ستجمعه بأندية من العيار الثقيل، كونه سيواجه الوحدة، العين، شباب الأهلي، النصر، والوصل، على التوالي، قبل أن يختتم مشواره بلقاء العروبة في الجولة الأخيرة.

وأقر لاعب فريق الظفرة بصعوبة المواجهات التي تنتظرهم ابتداءً من الجولة المقبلة، واختتم: «الفوز الذي حققناه على عجمان يمنحنا حافزاً لتقديم أفضل مستوى في المواجهات المقبلة، سواء أكانت أمام العين أم الوحدة، فهدفنا دائماً هو الحصول على النقاط الثلاث، ونخوض كل مواجهة على أساس أنها مباراة نهائية».

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