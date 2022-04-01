سباق دبي للشراعية 22 قدماً في شواطئ جميرا اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد شواطئ جميرا، اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، مع انطلاق سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022.

ويجمع السباق نخبة النواخذة والبحارة الشباب والناشئين، في تحدّ ساخن لانتزاع المراكز الأولى في السباق الذي يشتمل على فئتين، الأولى الشباب تحت 21 سنة، والثانية الناشئين من سن 8 إلى 16 سنة.

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