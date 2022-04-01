3 مباريات في افتتاح الجولة 20 من دوري الدرجة الثانية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُقام، غداً، ثلاث مباريات في افتتاح الجولة 20 من «دوري الدرجة الثانية»، حيث يلتقي يونايتد مع لافال يونايتد، ويستضيف ليوا الموج، ويستقبل يونايتد سبورت الاتفاق، وتستكمل الجولة بعد غدٍ بإقامة مباراتين، حيث يلتقي الهلال يونايتد بفريق لاليغا إتش بي سي، ويواجه فورسان هوسبانيا ضيفه ريجينال.

ويستقبل فريق يونايتد نظيره لافال يونايتد في الخامسة من مساء السبت، على الملعب الفرعي رقم 2 بالنادي العربي، في أم القيوين، وليونايتد 20 نقطة في المركز الثامن، فيما لفريق لافال 24 نقطة في المركز الخامس، ويستضيف ليوا الموج في السادسة مساء بالملعب الرئيس لاستاد الشيخ زايد للكريكت، وللمضيف 16 نقطة في المركز التاسع، وللموج ست نقاط في المركز الحادي عشر.

ويحل الاتفاق ضيفاً على يونايتد سبورت في السابعة مساء على الملعب الرئيس بنادي العين لأصحاب الهمم، ولصاحب الأرض 13 نقطة في المركز العاشر، وللاتفاق 25 نقطة في المركز الخامس، ويواجه الهلال يونايتد لاليغا إتش بي سي، في التاسعة من مساء الأحد، بالملعب الرئيسي بنادي الحمرية، وللهلال 33 نقطة في المركز الرابع، فيما لضيفه 34 نقطة في المركز الثاني.

ويلتقي في التوقيت نفسه فورسان هيسبانيا وريجينال على ملعب ذا سيفنز، وللأول 43 نقطة في المركز الأول، وللثاني 21 نقطة في المركز السابع.

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