شباب الأهلي يتوج بطلاً لكأس السلة للمرة الـ 13

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توج شباب الأهلي أمس بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة السلة للمرة الـ13 بتاريخه، عقب فوزه على الشارقة بفارق 14 نقطة، وبنتيجة «82-68»، في المباراة النهائية التي جرت على صالة نادي الوصل في دبي.

وقام الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، برفقة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي شباب الأهلي الفريق محمد المري، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة، بتقليد الشارقة الميداليات الفضية، وشباب الأهلي الذهبية وكأس البطولة.

ونجح شباب الأهلي في الجمع بين ثنائية الموسم، بعد أن توج الأسبوع الماضي بلقب الدوري العام، كما أضاف «فرسان السلة» لقباً جديداً بتاريخ مسابقة الكأس، بعد تتويجهم مواسم (1986-1987 و1987-1988 و1988-1989 و1989-1990 و1997-1998 و1998-1999 و1999-2000 و2002-2003 و2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2015-2016).

وعرف شباب الأهلي كيفية الفوز في النهائي وحسم اللقب، بإحكام لاعبيه قبضتهم على نتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع «26-8 و23-18 و18-15»، فيما لم يشفع للشارقة حسم نتيجة الربع الثالث «27-15»، والتي لم تكن كافية لـ«الملك» للعودة في نتيجة المباراة.

• شباب الأهلي جمع بين لقبي الدوري والكأس على حساب الشارقة.



• «فرسان دبي» فاز في النهائي على الشارقة بنتيجة «82-68».

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