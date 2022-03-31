الكوري هوانغ تشان: الإمارات أعطتنا درساً لنستعد بشكل أفضل للمونديال

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

اعترف مهاجم المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، هوانغ تشان، بأن «المنتخب الوطني الإماراتي قدم أداءً أفضل منهم في المواجهة التي انتهت بخسارتهم بهدف نظيف، أول من أمس، في دبي ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم»، مؤكداً في تصريحات صحافية: «الإمارات أعطتنا درساً لنتعلم منه، وحتى نستعد بشكل أفضل لخوض المونديال».

وقال تشان في تصريحات نشرتها وكالة «يونهاب» الرسمية: «جئنا من أجل الفوز، لكن المنتخب الإماراتي قدم أداءً جيداً، وأظهر أنهم استعدوا بشكل جيد لمواجهتنا».

وكانت علامات الحزن قد سيطرت على وجوه لاعبي المنتخب الكوري بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية بخسارة «الشمشون الكوري» للمرة الأولى في التصفيات بهدف لصفر سجله نجم الإمارات الشاب حارب عبدالله. وذكر تحليل وكالة «يونهاب» حول خسارة كوريا الجنوبية: «لاعبو منتخب الإمارات عرقلوا القوة الهجومية للمنتخب الكوري المكونة من الثلاثي: لاعب توتنهام الإنجليزي، سون هيونغ مين ومهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي هوانغ تشان وهداف بوردو الفرنسي هوانغ أوي جو، بعد اعتمادهم على الدفاع بخطين، وذلك صعّب من مهمة لاعبي المنتخب الكوري».

• الخسارة الوحيدة لكوريا في التصفيات جاءت على يد «الأبيض».

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