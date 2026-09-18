عزف نشيد كوريا الشمالية بالخطأ في مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية !

أصيب لاعبو منتخب كوريا الجنوبية للهوكي بالحيرة والارتباك، يوم الجمعة، عندما تم عزف النشيد الوطني لكوريا الشمالية، بدلاً من نشيدهم الوطني، قبل مباراة مع منتخب بنغلاديش ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة ناغويا اليابانية.

ووقف لاعبو كوريا الجنوبية يراقبون الموقف دون أن يعرفوا كيف يتصرفون، وكان بعضهم في وضع الاستعداد الرسمي، بينما مرر آخرون أيديهم عبر شعرهم، ووضع بعضهم الآخر اليد اليمنى على الصدر أثناء عزف الموسيقى.

وسارعت اللجنة المنظمة إلى تدارك الخطأ ليتم عزف النشيد الصحيح، قبل أن يفوز المنتخب الكوري الجنوبي باللقاء بنتيجة 5 - صفر.

ووصفت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية الموقف بأنه "خطأ محرج"، حيث أضافت "بينما كانوا يقفون واضعين أيديهم على صدورهم أمام العلم الكوري الجنوبي المرفوع، لم يستطع اللاعبون الكوريون الجنوبيون إخفاء حالة الذهول التي انتابتهم".

وأضافت الوكالة: بعد إدراك الخطأ، قامت اللجنة المنظمة بعزف النشيد الوطني لبنغلاديش أولاً قبل عزف نشيد كوريا الجنوبية، ومع ذلك، ونظراً لضيق الوقت قبل الموعد المحدد لبدء المباراة، أصدر الحكم تعليماته للاعبين بتبادل التحية بينما كان النشيد الكوري الجنوبي لا يزال يعزف، مما اضطر الرياضيين الكوريين الجنوبيين لبدء المباراة دون أن يتمكنوا من غناء النشيد.

يشار إلى أن بعض مباريات دورة الألعاب الآسيوية أقيمت قبل حفل الافتتاح الرسمي لاستيعاب الجدول المزدحم بالمنافسات، حيث تشهد الدورة مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي، وهو عدد يفوق عدد المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024.

