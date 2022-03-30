المواجهات المباشرة تحسم مصير 5 أندية في قاع «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تتنافس خمسة أندية على تفادي الهبوط والبقاء في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قبل سبع جولات من ختام البطولة، وهي بحسب الترتيب، اتحاد كلباء 20 نقطة، ثم خورفكان 18 نقطة، الظفرة 15 نقطة، العروبة 10 نقاط، وأخيراً الإمارات برصيد 9 نقاط.

ويهبط فريقان في كل من موسم إلى دوري الدرجة الأولى.

وعلى الرغم من فارق النقاط بين اتحاد كلباء والفريقين اللذين يحتلان مركزي الهبوط، إلا أن «النمور» ليس بمأمن من الهبوط، مثله مثل خورفكان والظفرة، لوجود سبع مباريات بواقع 21 نقطة متبقية في البطولة، يمكنها أن تقلب الأمور رأساً على عقب.

وفي هذا السياق، أوضح المدرب والمحاضر الدولي عبدالله حسن، أن الموسم الحالي هو الأصعب بالنسبة لحسم هوية الفرق التي ستهبط لتلعب في الدرجة الأولى، بسبب ارتفاع المستوى الفني للبطولة بشكل عام، ولمختلف الفرق في القسم الثاني من الترتيب، وعدم وجود فوارق كبيرة بين الفرق، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تبرز إلى الواجهة عوامل عدة قد تسهم في تحسين ظروف الأندية التي تنافس على البقاء وبالعكس يمكنها أن تصعب من مهمتها في تحقيق طموح الاستمرار في الأضواء وأبرزها دكة البدلاء التي سيكون لها دور مهم جداً في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن الجهاز الفني لأي من الفرق التي تتنافس على البقاء القادر على تحضير الدكة بشكل عالي المستوى سيكون له حظ أوفر في البقاء، ويمكنني وصف دكة بدلاء اتحاد كلباء ومعظمهم يلعبون في المنتخب الأولمبي، وتم اختبارهم بشكل جيد، وأيضاً خورفكان الذي كشفت المباريات السابقة أنه يمتلك بدلاء على مستوى الأساسيين نفسه، بأنهما الأبرز».

وتابع: «سيكون للمواجهات المباشرة بين هذه الفرق دور مهم في حسم هوية الهابطين والناجين من الهبوط، إذ سيلعب العروبة مع فرق اتحاد كلباء وخورفكان والإمارات والظفرة، ويمكن وصف حصيلة كل مباراة بست نقاط، ما يجعل من حظوظ الفائز في هذه المباريات أقوى في البقاء، والأمر نفسه ينطبق على بقية الفرق».

ووصف عبدالله حسن مواجهة هذه الفرق مع الأندية التي تنافس على الفوز بدرع الدوري أو تحتل مراكز متقدمة في الترتيب النهائي للبطولة، بأنها المؤثرة للغاية، وهو الأمر الذي ينطبق على فريق الظفرة الذي سيواجه الوحدة والعين وشباب الأهلي، ما يجعل من فرص جمع النقاط الكافية للبقاء في الدوري صعبة، ونصح الأندية بالجاهزية الفنية حتى العودة للمنافسات واستثمار التوقفات بشكل إيجابي لتحقيق ما يتطلعون إليه.

مواجهات الفرق التي تنافس على البقاء

1- اتحاد كلباء سيلعب مع العروبة والنصر وشباب الأهلي والإمارات والوحدة وخورفكان وبني ياس.

2- خورفكان سيلعب مع بني ياس وعجمان والعروبة والشارقة والجزيرة واتحاد كلباء وشباب الأهلي.

3- الظفرة سيلعب مع عجمان والوحدة والعين والوصل وشباب الأهلي والنصر والعروبة.

4 - العروبة سيلعب مع اتحاد كلباء والشارقة وخورفكان وبني ياس والإمارات والوصل والظفرة.

5- الإمارات سيلعب مع الوحدة والوصل وبني ياس واتحاد كلباء والعروبة والشارقة وعجمان.

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