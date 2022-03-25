أشواط كأس دبي العالمي.. حقائق وأرقام وجوائز

المصدر: وام

أقل من 24 ساعة و تنطلق أمسية كأس دبي العالمي السباق الأهم والأغلى الذي يحتضنه واحد من أروع مضامير السباق حول العالم "مضمار ميدان" . ويتنافس على ألقاب أشواطه التسعة المتنوعة 130 من أقوى الجياد تمثل 19 دولة ويتابعه الملايين حول العالم، نظرا لقيمته العالمية بين سباقات الخيول حول العالم علاوة على جوائزه المالية التي تبلغ حوالي 30.5 مليون دولار، من بينها 12 مليون دولار جائزة الشوط الرئيسي برعاية طيران الإمارات.

وتمثل أمسية النسخة الـ26 امتداداً للنجاحات والإنجازات والأرقام القياسية التي حققها السباق الأهم في العالم على مدار 25 نسخة سابقة شهدت إقامة 189 سباقاً، وتنافس على ألقابها 321 فارساً، و473، مدرباً حضروا جميعهم من 32 دولة من حول العالم.

يشارك في الشوط الأول، من الفئة الثانية، شوط "دبي كحيلة كلاسيك"، برعاية إثرا دبي، للخيول العربية الأصيلة ومسافته ألفا متر على المضمار الرملي، 16 خيلا وتبلغ قيمة جائزته مليون دولار.

ويشارك في الشوط الثاني، من الفئة الثانية، شوط "جودلفين مايل" برعاية نخيل، ومسافته 1600 متر على المضمار الرملي، 16 خيلاً أيضا، ويبلغ إجماله جوائزه مليون دولار. أما الشوط الثالث، في الفئة الثانية أيضا، فهو كأس دبي الذهبي، برعاية الطاير للسيارات، وتبلغ مسافته 3200 متر على المضمار عشبي، ويشارك فيه 13 جواداً ، ويبلغ إجمالي جوائزه مليون دولار.

ويقام الشوط الرابع، في الفئة الأولى " سباق القوز للسرعة" برعاية عزيزي، وتبلغ مسافته 1200 متر على المضمار العشبي، ويشارك فيه 13 حصانا، ويبلغ إجمالي جوائزه مليون ونصف المليون دولار.

ويجري الشوط الخامس، في الفئة الثانية و هو شوط "ديربي الإمارات"، برعاية مبادلة و مسافته 1900 متر رملي، ويشارك فيه 16 حصانا، ويبلغ إجمالي جوائزه مليون دولار . والشوط السادس، في الفئة الأولى هو شوط "دبي جولدن شاهين، برعاية أتلانتس، ومسافته 1200 متر على المضمار الرملي، ويشارك فيه 14 حصاناً، وتبلغ قيمة جائزته مليوني دولار.

والشوط السابع، في الفئة الأولى، هو شوط "دبي تيرف" برعاية موانئ دبي، ويبلغ طوله، 1800 متر على المضمار العشبي، ويشارك فيه 15 جواداً، بعد انسحاب جوادين هما "فاينست ساوند، الذي كان من المفترض أن ينطلق من البوابة (4)، و"لورد جليترز" الذي كان من المقرر أن ينطلق من البوابة (7) ، ويبلغ إجمالي جوائزه 5 ملايين دولار.

والشوط الثامن، ضمن الفئة الأولى أيضا، هو شوط "دبي شيماء كلاسيك" برعاية لونجين، وتبلغ مسافته 2410 أمتار على المضمار العشبي، ويشارك فيه 15 جواداً وتبلغ جائزته 6 ملايين دولار.

أما الشوط التاسع، فهو الشوط الرئيسي الأقوى والأكثر شهرة ويحظى بالاهتمام الأكبر والمتابعة العالمية، ضمن الفئة الأولى شوط "كأس دبي العالمي" برعاية طيران الإمارات الذي تبلغ مسافته ألفي متر، ويتنافس فيه 10 من صفوة جياد المسارات الرملية، بعد انسحاب الجواد السعودي، جروكر جاك" وجائزته المالية هي الأكبر وقدرها 12 مليون دولار.

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