تعرف إلى أوقات انطلاق أشواط أمسية "كأس دبي العالمي".. وأبرز المرشحين للفوز

المصدر: جوني جبور- دبي

تحتفل أمسية "كأس دبي العالمي" يوم غدٍ في انطلاق النسخة الـ 26، البالغ إجمالي أشواطها التسعة، نحو 30.5 مليون دولار، وينافس على ألقابها 133 من أقوى الجياد على الساحة الدولية، في أمسية تستهل في الثالثة و45 دقيقة ظهراً، ويسدل الستار عن أشواطها في الثامنة والنصف مساءً بانطلاق الشوط الرئيس "كأس دبي العالمي" البالغ جوائزه 12 مليون دولار.

دبي كحيلة كلاسيك (الساعة 15:45)

تدشن أمسية "الكأس" أولى أشواطها مع بطولة "دبي كحيلة كلاسيك" المخصصة للخيول العربية الأصيلة "جروب 1" لمسافة 2000 متر رملي، والبالغ جوائزها مليون دولار.

أبرز الأسماء المرشحة للقب:

1ـ "آر بي ريتش لايك مي"

2ـ "هادي دا كاريرا"

3ـ "ديريان"

"غودولفين مايل" (الساعة 16:20)

خصص الشوط الثاني لبطولة "غودولفين مايل" المصنفة ضمن سباقات الفئة الثانية "جروب 2" لمسافة 1600 متر رملي، والبالغ جوائزها مليون دولار

أبرز الأسماء المرشحة للقب

1ـ "ديزرت ويزدوم"

2ـ "ستورم داماج"

3ـ "النفود"

"كأس دبي الذهبي" (الساعة 16:55)

ينافس 13 من نخبة جياد التحمل، على لقب بطولة "كأس دبي الذهبي" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 3200 متر عشبي، والبالغ جوائزها مليون دولار

أبرز الأسماء المرشحة للقب

1ـ "مانوبو"

2ـ "ستاي فوليش"

3ـ "فولكانك سكاي"

"القوز سبرينت" (الساعة 17:35)

تعاود أشواط السرعة إلى الظهور في الأمسية، مع بطولة "القوز سبرينت" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة "جروب1" التي تجري في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر عشبي، بجوائز تبلغ 1.5 مليون دولار

أبرز الأسماء المرشحة للقب

1ـ "مان أوف بروميس"

2ـ "كريتيف فورس"

3ـ "كاسا كريد"

"ديربي الإمارات" (الساعة 18:10)

تصل الأمسية في شوطها الخامس إلى بطولة "ديربي الإمارات" المخصصة للخيول المهجنة الأًصيلة "جروب 2" لمسافة 1900 متر رملي، وبجوائز تبلغ مليون دولار.

أبرز الأسماء المرشحة للقب:

1ـ "أزور كوست"

2ـ "بينهورست"

3ـ "كوالتي بوون"

"دبي غولدن شاهين" (الساعة 18:45)

تعاود بطولات "جروب 1" الأعلى تصنيفاً للظهور، مع الشوط السادس "دبي غولدن شاهين" الذي يجري لمسافة 1200 متر رملي، بجوائز تبلغ مليوني دولار

أبرز الأسماء المرشحة للقب:

1ـ دكتور شيفيل

2ـ ويندير وير غريغس

3ـ مراس

"دبي تيرف" (الساعة 19:20)

15 جواداً تتنافس على لقب بطولة "دبي تيرف" التي تجري في الشوط السابع، والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 1" لمسافة 1800 متر عشبي، بجوائز تبلغ 5 ملايين دولار

أبرز الأسماء المرشحة للقب:

1ـ "كولنيل ليما"

2ـ "لورد نورث"

3ـ "شتيل مايستر"

"دبي شيماء كلاسيك" (الساعة 19:55)

تصل الأشواط العشبية إلى محطتها الختامية، مع بطولة "دبي شيماء كلاسيك" المخصصة للخيول المهجنة الاصيلة "جروب1" لمسافة 2410 متر، وتجري في الشوط الثامن بجوائز تبلغ 6 ملايين دولار

أبرز الأسماء المرشحة للقب:

1ـ "يبير"

2ـ "حكم"

3ـ "غلوري فاز"

"كأس دبي العالمي" (الساعة 20:30)

يترقب العالم أجمع الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي" أقوى أشواط المسارات الرملية لمسافة 2000 متر والمخصص للخيول المهجنة الاصيلة "جروب 1"، بجوائز تبلغ 12 مليون دولار.

أبرز الأسماء المرشحة للقب:

1ـ "لايف إز غود"

2ـ "هوت رود شارلي"

3ـ "كونتري غرامير"

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