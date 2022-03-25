4 جياد ترقبوها في النسخة 26 من كأس دبي العالمي

المصدر: جوني جبور - دبي

يصل موسم سباقات "ميدان" العالمي، غداً السبت، إلى المحطة الأهم التي يترقبها عشاق الخيل حول العالم، بانطلاق النسخة الـ 26 من أمسية "كأس دبي العالمي" البالغ إجمالي أشواطها التسعة 30.5 مليون دولار، ويتنافس على ألقابها 132 من نخبة وأقوى جياد المسارات الرملية والعشبية على الساحة الدولية، في قائمة تضم أسماء رشحت بقوة لانتزاع الألقاب، خاصةً في الشوط التاسع والرئيس، وأخرى تنافس على ألقاب باقي الأشواط الثمانية اتي يمثل كل منها بطولة بحد ذاتها، يبرز منها أربعة جياد حظيت باهتمام وسائل الأعلام العالمي بشكل عام، والبريطاني على وجه التحديد.

وقال موقع "بوست رايسينغ" المختص في سباقات الخيل، إن: "الكم والنوع الحاضران بقوة في الأمسية الـ 26 لـ "كأس دبي العالمي"، ورفعة تصنيفات الخيول، يجعل من الصعوبة ملاحظة جميع الأسماء، لكون التركيز ينصب بشكل أكبر على الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي" البالغ جوائزه 12 مليون دولار، إلا أن هناك أربعة جياد أخرها يمكن لعشاق سباقات الخيل ومتابعيها، ترقب أدائها، في باقي الأشواط الأخرى، نظراً لرفعة مستوياتها وحظوظها الوافرة بأن تكون ضمن قائمة نجوم الأمسية".



1ـ "مانوبو" نجم "غودولفين"

رشح الموقع البريطاني، نجم "غودولفين" غير المهزوم "مانوبو" للمنافسة بقوة على لقب أطول أشواط الأمسية "دبي مدينة الذهب" المخصص للخيول المهجنة الاصيلة "جروب 2"، ويجري في الشوط الثالث لمسافة 3200 متر عشبي، وذلك نظراً لرفعة المستويات التي قدمها الجواد البالغ من العمر أربعة سنوات، والفوز بجميع السباقات التي خاضها في مسيرته على حساب أسماء كبيرة في عالم السباقات، خاصة تلك الانتصارات التي حققها على المضامير الأوروبية، من ضمنها فوزه الكاسح سبتمبر الماضي على مضمار "سانت كلاود" الفرنسي الذي جاء بفارق 10 أطول عن أقرب منافسيه، قبل التوجه مبكراً إلى دبي وخوض تجربة وحيدة تكللت بالفوز فبراير الماضي بـ "كأس ند الشبا" بفارق 5 أطوال ونصف الطول، في تأكيد على جهوزية الجواد لخوض استحقاق أمسية الكأس.



2ـ "أيه كايس أوف يو"

ينافس الجواد "أيه كايس أوف يو" على لقب بطولة "القوز سبرينت" المصنفة ضمن فئة سباقات "جروب 1" الأعلى عالمياً، وتجري في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر عشبي، في سباق يواجه خلاله الجواد الأيرلندي بإشراف مدربه أدريان ماك غينيسس، تحدي 15 من نخبة جياد السرعة، إلا أن الموقع "البريطاني" رشحه بقوة لانتزاع اللقب، لكونه، ووفقاً للموقع، اختبر جهوزيته في دبي قبيل استحقاق الكأس، بخوضه بروفة مصغرة على مضمار "ميدان" في الخامس من مارس الجاري، حل فيها وصيفاً في بطولة "ند الشبا للسرعة" ضمن أشواط أمسية "سوبر ساترداي".

وأستند الموقع في ترشيحه لـ "إيه كايس أوف يوم"، على رفعة النتائج التي حققها الجواد في مسيرته، والتي تضم انتصاراً باهراً أغسطس الماضي في سباقات "جروب 1" وذلك على مضمار "لونغشام" الفرنسي.



3ـ "محافظ"

أكد "بوست رايسينغ" صعوبة مهمة نجم "شادويل" الجواد "محافظ" في بطولة "دبي تيرف" المخصصة لخيول "جروب 1"، وتجري في الشوط السابع لمسافة 1800 متر عشبي، في ظل رفعة الأسماء المنافسة، يتقدمها المدافع عن اللقب "لورد نورث" بشعار سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلا أن الموقع البريطاني المتخصص في عالم سباقات الخيل، رشح "محافظ" لتقديم أداء قوي يؤهله لأن يكون نجم هذا الشوط في حال نجح في تقديم ذات المستويات التي تألق عليها في المضامير البريطانية، وأبرزها تحقيق أربعة انتصارات متتالية صيف العام الماضي، جاء أخرها الظفر بلقب سباق "هامبتون كورت ستيكس" في ثالث أيام مهرجان "رويال أسكوت" العريق.



4ـ "دبي أونور"

الجواد "دبي أونر" بشعار الملاك محمد بن عبيدة، من الخيول التي قدمها "بوست راسينغ" لأن يكون مصدر خطورة لقائمة النجوم المنافسة على لقب بطولة "دبي شيماء كلاسيك" المخصصة لخيول "جروب 1" لمسافة 2410 متر عشبي، في قائمة تضم أسماء بحجم نجم "غودولفين" الجواد "يبير" وممثل "شادويل" الجواد "حكم" وغيرها من الجياد صاحبة الإنجازات على الساحة الدولية، إذ استند الموقع البريطاني في منحه لـ "دبي أونر" حظوظه للمنافسة على اللقب، لتطور أداءه في موسمه الأوروبي الأخير، وحصده ثلاثة انتصارات على مضامير مختلفة، بدايةً من سطوع نجمه في "مهرجان جولاي" على مضمار نيوماركت البريطاني وفوزه بلقب "هيراتيج هانديكاب" لمسافة 2000 متر، واتبعها في أغسطس من هذا العام بالفوز على مضمار "دوفيل" الفرنسي، قبل أن يواصل التألق فرنسياً، بفوزه في سباق ضمن مهرجان "قوس النصر" على مضمار "لونغشام"





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