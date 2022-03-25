"غودولفين" تعول على 16 من نخبة الخيول في أمسية "كأس دبي العالمي"

المصدر: جوني جبور ـ دبي

تعول إسطبلات "غودولفين" العالمية، على 16 من نخبة خيولها، في المنافسة على ألقاب سبعة من أصل الأشواط التسعة، في أمسية النسخة الـ 26 في "كأس دبي العالمي"، التي تنطلق غدٍ السبت على مضمار ميدان، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار، يبرز منها الثنائي "ريال ورلد" و"ماغني كورز" في الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي" البالغ جوائزه المالية 12 مليون دولار، ويعد أقوى أشواط سباقات 2000 متر الرملية على الساحة العالمية.

ويطمح الشعار الأزرق إلى إبراز قوة صفوة الجياد التي يمتلكها في تحقيق إنجازات جديدة سواء على المضامير العشبية، أو الترابية، إذ بجانب ممثلي الاسطبل الأزرق في الشوط الرئيس المصفن فئة "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، تدفع "غودولفين" بالثنائي "دبي أيكون" و"ستورم دامج" بإشراف سعيد بن سرور، للمنافسة على لقب الشوط الثاني "غودولفين مايل" المخصص لخيول "جروب 2" لمسافة 1600 متر رملي والبالغ جوائزه مليون دولار، يقابها ثلاثية للشعار الأزرق مرشحة بقوة للقب الشوط الثالث "كأس دبي الذهبي" الذي يقام ضمن فئة "جروب 2" ويجري على المسافة الأطول البالغة 3200 متر عشبي، بجوائز تبلغ مليون دولار وهي "باشون أند غلوري" و"فولكانيك" بإشراف المدرب سعيد بن سرور، و"مانوبو" بإشراف شارلي آبلبي.

كما يشهد الشوط الرابع "القوز للسرعة" المخصص لخيول "جروب 1" لمسافة 1200 متر عشبي، تواجد قوي ممثلاً بأربعة جياد لـ "غودولفين" للفوز بلقب شوط السرعة "القوز سبرينت" البالغ إجمالي جوائزه 1.5 مليون دولار، مع كل من "مان أوف بروميس" و"نافال" و"كريتيف فورس" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، و"متوفق" بإشراف سعيد بن سرور، قبل أن يحمل "إيلاند فالكون" بإشراف سعيد بن سرور، والقادم من السباقات اليابانية "كومبوسشين" بإشراف المدرب كيزو إيتو، لواء الاسطبل الأزرق، في شوط "ديربي الإمارات" المخصص لخيول "جروب 2" لمسافة 1900 متر رملي بجوائز تبلغ مليون دولار، وليغيب الشعار الأزرق عن الشوط السادس "دبي غولدن شاهين" المخصص لخيول "جروب 1" لمسافة 1200 متر رملي والبالغ جوائزه مليوني دولار، قبل معاودة الظهور بممثل وحيد مع الجواد "ديزرت فاير" بإشراف سعيد بن سرور في الشوط السابع "دبي تيرف" المصنف ضمن فئة "جروب 1" لمسافة 1800 متر عشبي بجوائز تبلغ خمسة ملايين دولار.

ويسدل الستار بتواجد الثنائي "يبير" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، و"دبي فيوتشر" بإشراف سعيد بن سرور، في الشوط الثامن "دبي شيماء كلاسيك" المخصص لخيول "جروب1" لمسافة 2410 متر عشبي بجوائز تبلغ ستة ملايين دولار، وسط طموحات مشروعة خاصة مع النجم "يبير" صاحب الرقم القياسي في سباق "بريدرز كب كلاسيك" في إهداء الشعار الأزرق اللقب السابع تاريخياً في هذه البطولة، عقب تتويج جياد "غودولفين" في النسخة الأولى 1998، واتبعتها بالفوز في نسخ 2003 و2011 و2017 و2018 و2019.

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