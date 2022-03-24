شباب الأهلي بطلاً لدوري السلة للمرة الـ 13

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توج شباب الأهلي بطلاً للدوري العام لكرة السلة للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه، أمس، على ضيفه الشارقة بفارق 12 نقطة، وبنتيجة «75-63» في المباراة الثالثة والفاصلة من الدور النهائي للبطولة، وذلك بعد أن تبادل الفريقان الفوز في مواجهتي ذهاب وإياب هذا الدور، جاءت لـ«فرسان السلة» في 16 الجاري بواقع «94-76»، قبل أن يرد «الملك» اعتباره الأحد الماضي إياباً «80-74».

وعقب الختام قام رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الفردية والجماعية في نادي شباب الأهلي، الفريق محمد المري، بتقليد الوصل بالميداليات البرونزية، والشارقة بالفضية، وشباب الأهلي بالذهبية ودرع البطولة.

ونجح شباب الأهلي في معادلة الرقم القياسي للوحدة على صعيد أكثر الأندية في الدولة حصداً للقب الدوري، بعد أن توج مواسم (1999-2000 و2000-2001 و2002-2003 و2008-2009 و2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2016-2017 و2017-2018 و2018-2019 و2020-2021)، ليتساوى بذلك مع «العنابي» التي حقق ألقاب الدوري مواسم (1980-1981 و1981-1982 و1985-1986 و1986-1987 و1988-1989 و1989-1990 و1991-1992 و1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1996-1997 و1997-1998 و1998-1999).

وعرف شباب الأهلي حسم «الفاصلة»، بعد أن أحكم قبضته المطلقة على نتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الرابع بواقع «23-14 و19-17 و14-9»، فيما لم يشفع للشارقة نيله الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «23-19» التي لم تكن كافية لـ«الملك» للعودة بنتيجة المباراة.

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