أنظار العالم تترقب قرعة كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتجه أنظار العالم، في الخامسة من عصر اليوم، تجاه «أوبرا دبي»، حيث تجري مراسم قرعة النسخة الـ26 من أمسية «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيول، المقررة إقامتها السبت المقبل، بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم)، إذ سيتم في القرعة تحديد بوابات انطلاق الخيول المشاركة في الشوط الرابع، ومن الشوط السادس حتى التاسع، المصنفة ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويحظى فيها الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» البالغة جوائزه 12 مليون دولار (44.08 مليون درهم) باهتمام خاص من وسائل الإعلام العالمي، كونه يمثل درة سباقات الأمسية، في منافسة تجذب سنوياً صفوة الخيول الساعية إلى الظفر بلقب أقوى سباقات المضامير الرملية لمسافة 2000 متر على الساحة الدولية.

وتبرز أهمية القرعة، كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات «6» و«7» و«8» أفضلية انطلاق مريحة مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات قريبة من الحافتين الداخلية والخارجية، عبر البوابتين الأولى والأخيرة، وتعد قرعة الأشواط التسعة المكونة لأمسية «كأس دبي العالمي» الأقوى والأشهر عالمياً، وتستقطب في كل عام نخبة الخيل، سواء على صعيد المضامير العشبية أو الترابية، بالصورة ذاتها التي تشهدها النسخة 26 الحالية، وسط مشاركة 131 جواداً، تمثل 13 دولة من ست قارات، من ضمنها 78 خيلاً قادمة من خارج الدولة لمنافسة 53 من أقوى الخيول الموجودة في الإمارات.

وأجريت أمس، قرعة الأشواط المصاحبة، البالغ إجمالي جوائز كل منها مليون دولار، ممثلة في الشوط الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، والشوط الثاني «غودولفين مايل» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1600 متر رملي، والشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 3200 متر عشبي، ومن ثم الشوط الخامس «ديربي الإمارات» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي.

وتواصل القرعة طريقها، إلى بقية الأشواط «4-6-7-8-9»، وتبرز الإثارة فيها في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، الذي يشهد مشاركة 11 من أقوى خيول العالم، تتقدمها منافسة تقليدية بين الخيول الإماراتية والأميركية لانتزاع اللقب، في ظل وجود 4 من ممثلي الدولة، تحمل الآمال الإماراتية لحصد اللقب الـ14 تاريخياً في السباق، يبرز اثنان بشعار «غودولفين» هما «ريال ورلد» بإشراف سعيد بن سرور، و«ماغني كور» بإشراف آندريه فابر الذي حل ثالثاً في كأس دبي العالمي 2021، وسط تطلعات لخيول الشعار الأزرق الشهير بمواصلة هيمنتها كأكثر الجياد حصداً للقب برصيد تسعة انتصارات، والسير على خطا «ميستيك غايد» بطل النسخة الأخيرة.

كما تعول الآمال الإماراتية على الجواد «هايبوثيتيكال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، بعد الأداء القوي الذي أظهره الجواد منذ بداية الموسم، وفوزه مطلع هذا الشهر في الجولة الثالثة من سباق آل مكتوم للتحدي، في أمسية الـ«سوبر ساترداي» البروفة الختامية، من حيث المسافة والمضمار لكأس دبي العالمي، ويشارك الحصان «ريمورز» المملوك لإسطبلات الراشد، بإشراف بوبات سيمار، بعد أن حل الجواد وصيفاً خلف «هايبوثيتيكال» في السباق الأخير.

وعلى الجانب الآخر، تعول الجياد الأميركية، على أربعة من ممثليها في استعادة هيبتها والتتويج باللقب الذي غاب عنها منذ انتصار الأسطورة «كاليفورنيا كروم» في نسخة 2016، يتقدمها المهر «لايف إز غود» الذي يدربه تود بليتشر والفائز بسباق «بريدرز كب مايل» لخيول «جروب 1»، وأتبعه بلقب «كأس بيغاسوس العالمي» في آخر مشاركتين له، وصاحب 4 انتصارات في مشاركاته الخمس الأخيرة، كما يمثل أميركا، الفائز بالفئة الأولى «هوت رود شارلي»، بإشراف المدرب دوغ أونيل، الذي ظل يتدرب في دبي منذ يناير الماضي، وحقق انتصاراً باهراً فبراير الماضي في الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم لخيول جروب 2، إضافة إلى الفائز بالفئة الأولى «كناري جرامر» بإشراف المدرب الخبير بوب بافرت، و«ميد نايت بيرن» بإشراف ستيف أسموسين اللذين شغلا المركزين الثاني والثالث في كأس السعودية «جروب 1» في 26 الشهر الماضي.

وتدفع الجياد اليابانية بممثلها «شاوا ويزارد» وصيف كأس دبي العالمي 2021، والساعي لتكرار إنجاز الفرس «فيكتوار بيسا» التي أهدت اليابان لقبها الوحيد في شوط «كأس دبي العالمي» في نسخة 2011.

كما تضم المجموعة الدولية مشاركة من أوروغواي من خلال الفائز في بريميو لاتينو أميركانو «ج1» والحاصل على لقبين في الأوروغواي «أيرو تريم» بإشراف المدرب أنطونيو سينترا.

• «كأس دبي العالمي» تقام السبت المقبل بإجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار.

• 12 مليون دولار قيمة جوائز الشوط الرئيس لـ«كأس دبي العالمي».

«لورد نورث» يدافع عن لقبه في «دبي تيرف»

استقطب الشوط السابع «دبي تيرف»، المخصص لخيول «جروب 1»، لمسافة 1800 متر عشبي، والبالغة جوائزه خمسة ملايين دولار، 14 من نخبة جياد المسافات المتوسطة، يتقدمها الأعلى تصنيفاً الجواد «لورد نورث» بشعار سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب دووغ واطسون، الساعي للدفاع عن لقبه في أمسية الكأس للعام الماضي.

وتدخل دائرة المنافسة على اللقب، كوكبة من الجياد اليابانية والأميركية صاحبة الإنجازات الرفيعة، أبرزها المهر الأميركي «كولنيل ليام»، بإشراف المدرب تود بليتشر، القادم مطلع هذا العام، بانتصار باهر في «كأس بيغاسوس تيرف» لخيول «جروب 1».

وتدفع بريطانيا بسبعة من ممثليها بطموح استعادة اللقب، يتقدمها «لورد غليترز» الفائز ثلاث مرات في دبي، واستعد بثلاث مشاركات هذا الموسم لبلوغ الجاهزية المطلوبة.

«يبير» يتحدى الطموحات اليابانية في «شيماء كلاسيك»

يحمل الجواد «يبير»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، آمال «غودولفين» في منافسة كوكبة من الجياد اليابانية على لقب «شيماء كلاسيك» لخيول جروب1 لمسافة 2410 أمتار، بإجمالي جوائز تصل إلى ستة ملايين دولار.

ويستند «يبير» في حظوظه بانتزاع اللقب إلى أدائه القوي في السباقات الأميركية للموسم الماضي، التي اختتمها نوفمبر الماضي بانتزاع الفوز، وبزمن قياسي في «بريدز كب تيرف» لخيول «جروب1».

وتبدو مهمة ممثل «غودولفين» صعبة في ظل وجود خمسة من أقوى الجياد اليابانية، يتقدمها الجواد الأعلى تصنيفاً في السباق «غلوري فاز» الفائز في سباق «هونغ كونغ»، بجانب «أوثرتي» المنتشي بفوزه في أمسية «كأس السعودية» 26 فبراير الماضي.

كما تأتي الخطورة، من ممثل بريطانيا الجواد «بايلد رايفر» بطل «كونيشن كب» الإنجليزي، وممثل الجواد «كاسبر» الساعي لإهداء السعودية لقبها الثاني على التوالي، عقب إنجاز الجواد «مشرف» في نسخة العام الماضي.

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