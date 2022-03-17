شباب الأهلي يقترب من لقب دوري السلة الإماراتي

المصدر: جوني جبور-دبي

بات فريق السلة في نادي شباب الأهلي على بعد خطوة من اللقب الـ 13 تاريخياً في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، عقب فوز "فرسان السلة" الأربعاء على ضيفهم الشارقة بفارق 18 نقطة وبنتيجة "94-76" في مباراة جمعتهما لحساب ذهاب الدور النهائي.

كما سجلت مباريات البطولة، انتزاع الوصل المركز الثالث، بفوزه على ضيفه النصر بفارق ثلاثة نقاط وبنتيجة "80-77".

ويتجدد لقاء شباب الأهلي والشارقة الاحد في مباراة إياب الدور النهائي، يبحث من خلالها "فرسان السلة" خارج الديار عن حسم اللقب، ويطلبها "الملك" أمام جمهور ناديه بشعار رد الاعتبار، وتحقيق فوزٍ يفرض على الفريقين مباراة ثالثة فاصلة لإعلان هوية البطل، حدد موعدٍ لها في 23 مارس الجاري.

وعرف شباب الأهلي كيفية ضمان الفوز في مواجهة الذهاب، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع "19-12 و25-18 و29-21"، فيما اكتفى الشارقة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني "25-21".

بدوره عانى الوصل لانتزاع المركز الثالث، بعد أن نجح لاعبي "الامبراطور" في نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث "26-17 و29-13" التي كانتا كفيلتين لخطف الفوز بصعوبة رغم نيل لاعبي النصر الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع "23-3 و24-22".

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