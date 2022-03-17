فوز «إنكورا أيه إم» و«بنجاش» في افتتاح «تحدي دبي للبولو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد اليوم الافتتاحي لكأس دبي لتحدي البولو ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مباراتين، جمعت الأولى بين فريق «إنكورا أيه إم» و«هيسكث» وفاز فريق «إنكورا أيه إم» بأربعة أهداف ونصف هدف مقابل أربعة أهداف بسبب «الهانديكاب» الذي أسعفه بعد تعادلهما 4-4، وفي المباراة الثانية فاز فريق بنجاش على منافسه فريق الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدفين ونصف.

ويشهد اليوم الثاني من البطولة لقاء «إنكورا أيه إم» مع فريق الإمارات في مباراة التعويض لفريق الإمارات والزحف نحو القمة لفريق «إنكورا أيه إم» والتي ستكون مفترق طرق للفريقين، وفي المباراة الثانية سوف يلتقي فريق بنجاش الفائز في مباراة الافتتاح وفريق هيسكث الساعي إلى تضميد جراح خسارته الأولى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news