اتحاد كلباء يتقدم.. والجزيرة يعاقبه بثلاثية

المصدر: محمد فاضل ■ أبوظبي

حقق الجزيرة فوزاً ثميناً على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصبح رصيد الجزيرة 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 20.

وسجل اتحاد كلباء أول أهداف المباراة عن طريق سلطان عادل محمد، بعد أن سدد كرته إلى يمين علي خصيف، مستفيداً من تمركز خاطئ لدفاع الجزيرة، ليجد نفسه وحده في مواجهة مرمى الجزيرة، ويسدد إلى الشباك باريحية في الدقيقة 27.

وتمكن الجزيرة من تسجيل هدف التعادل عن طريق الفرنسي عبدولاي دياب بمجهود فردي، مسدداً كرة قوية إلى الشباك «33».

وفي الشوط الثاني، استعاد الجزيرة سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في تسجيل هدفين، الأول عن طريق الصربي ميلوش، الذي سدد برأسه الكرة التي تسلمها عرضية من المالي تراوري، ولم يتمكن حارس اتحاد كلباء جمال عبدالله من إبعادها «63»، وبعد دقيقة تمكن علي مبخوت من تسجيل الهدف الثالث.

وقلّص اتحاد كلباء النتيجة، بعد أن سجل له مهند سالم العنزي هدفاً بالرأس «77»، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة 3-2.

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