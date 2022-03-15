الجزيرة يهزم اتحاد كلباء ويتقدم إلى المركز الثالث

المصدر: محمد فاضل -أبوظبي

حقق الجزيرة فوزا ثمينا على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في استاد محمد بن زايد في العاصمة لأبوظبي وهي المباراة المؤجلة من الجولة 15 لدوري ادنوك للمحترفين، ليصبح رصيد الجزيرة 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 20.

سجل اتحاد كلباء أول أهداف المباراة عن طريق سلطان عادل محمد بعد ان سدد كرته الى يمين علي خصيف مستفيدا من تمركز خاطيء لدفاع الجزيرة ليجد نفسه لوحده بمواجهة مرمى الجزيرة ويسدد الى الشباك باريحية في الدقيقة 27.

وتمكن الجزيرة من تسجيل هدف التعادل عن طريق الفرنسي عبدولاي دياب بمجهود فردي مسددا كرة قوية الى الشباك «33».

وفي الشوط الثاني استعاد الجزيرة سيطرته على مجريات المباراة ونجح في تسجيل هدفين، الأول عن طريق الصربي ميلوش الذي سدد برأسه الكرة التي تسلمها عرضية من المالي تراوري، ولم يتمكن حارس اتحاد كلباء جمال عبد الله من ابعادها «63»، وبعد دقيقة تمكن علي مبخوت من تسجيل الهدف الثالث.

وقلص اتحاد كلباء النتيجة بعد ان سجل له مهند سالم العنزي هدفا بالرأس «77»، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة 3-2.

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