فريق نادي أبوظبي يواصل صدارته لدوري السيدات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، الجولة الثامنة لدوري الإمارات لكرة قدم السيدات، التي أسفرت عن فوز فريق نادي أبوظبي الرياضي على فريق أونكس بسداسية نظيفة، وبالنتيجة نفسها تغلب فريق أكاديمية جو برو سبورتس على فريق بي إس إم، وتخطى نادي العين فريق وولفهاوندز بخمسة أهداف لهدف، بينما تعادل فريقا لاليغا إتش بي سي وإي إف سي إيجابياً بهدف مقابل هدف.

وفي ختام مباريات الجولة الثامنة للدوري، واصل نادي أبوظبي الرياضي صدارته لجدول المسابقة برصيد 21 نقطة، يليه أونكس ثانياً وله 18 نقطة، والعين ثالثاً وله 15 نقطة، وولفهاوندز رابعاً بـ12 نقطة، وأكاديمية جو برو خامساً برصيد تسع نقاط، ثم لاليغا سادساً وله سبع نقاط، وأكاديمية إي إف سي سابعاً وله أربع نقاط، وبي إس إم ثامناً من دون نقاط.

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