"سرابة" و"عالي" و"غيض"و"مايهاب" تتألق في مهرجان الوسطى للهجن

المصدر: أحمد طارق- الشارقة

انطلقت مهرجان الوسطى لسباق الهجن في نسخته الثانية بنادي الشارقة بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن والذي يستمر لمدة يومين متتاليين لفئتي الحقاقا واللقايا، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة ضمن اهتمامهما بالتراث الوطني وخصوصاً رياضة سباق الهجن العريقة وحث الجيل القادم على التمسك بها.



وتمكنت "سرابة" لخليفة علي محمد بن لاحج الكتبي من الفوز بالسيف في الشوط الأول مسجلة زمن وقدره 5:54:6 دقائق، بينما نال "عالي" لحمد راشد عبيد حميد الكتبي الخنجر في الشوط الثاني مسجلا زمنا وقدره 5:51:3 دقائق، وظفرت "جبارة" لأحمد سالم بن سعيد الخاصوني الكتبي بالشوط الثالث في زمن وقدره 5:51:8دقائق، وتصدر "جاير" لعلي راشد بن رويجدة الكتبي الشوط الرابع في زمن وقدره 5:55:10 دقائق.



في المقابل تألقت "غيض" لمحمد علي محمد المري ونالت سيف الأبكار المفتوح في زمن وقدره 5:52:36 دقائق، أما خنجر الجعدان المفتوح فكان من نصيب "مايهاب" لسالم سليم خصوان العامري مسجلا زمنا وقدره 5:59:48 دقائق، وحصلت "سيوف" لأحمد سعيد بن منانة الكتبي على ناموس الشوط الثالث بعد ان قطعت المسافة في 6:08:02 دقائق. واختتم الاشواط المفتوحة "عديم" لعلي سهيل بالاسود العامري في زمن وقدره 6:07:38 دقائق.



من جهته أشاد رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن مطر علي بن هويدن الكتبي بالرعاية الكريمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة لهذه المكرمة الطيبة التي خصصها لأهل الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في مهرجان قناة الوسطى، تلك المبادرة الطيبة التي أفرحت الجميع مشيرا للتجاوب الكبير والمشاركة الواسعة للملاك الذين قدموا من كافة ميادين الدولة ودول مجلس التعاون، وأضاف أن نادي الشارقة حريص على إخراج هذا المهرجان بصورة مشرفة.



كما وجه مطر بن هويدن الشكر للبلديات وشرطة الشارقة واتحاد سباق الهجن واللجان المختلفة.

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