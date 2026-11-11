ماراثون اليوم الوطني.. أجيال إماراتية تحمل الراية في المضامير

شهد ميدان لهباب انطلاقة قوية للتمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن للمواطنين، بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً تنافسوا في ثلاثة أشواط خُصصت لفئات عمرية مختلفة، في مشهد عكس الحضور المتجذّر لرياضة الهجن في المجتمع الإماراتي، والاهتمام المتنامي بممارستها بين الأجيال، ضمن المنافسات التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تمهيداً للماراثون الختامي في يناير المقبل.

وانطلقت المنافسات عبر ثلاثة أشواط للفئات العمرية المختلفة، امتدت مسافة أربعة كيلومترات، وشهدت تنافساً على المراكز الأولى، وسط أداء عكس استعداد المشاركين وحرصهم على تحقيق نتائج متقدمة في مستهل مشوارهم نحو الماراثون الختامي. ففي الشوط الأول المخصص للفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً، انتزع محمد راشد علي سيف لوتاه المركز الأول على ظهر «المغزل»، بينما حلّ راشد سالم كاسب المسافري في المركز الثاني على ظهر «متعب»، وجاء راشد محمد راشد خليفة الكتبي ثالثاً على ظهر «ميراج».

أما الشوط الثاني لفئة الشباب من 18 إلى 29 عاماً، فشهد فوز أحمد راشد سعيد بن سرود بالمركز الأول على ظهر «هملول»، تلاه عبدالله محمد محمود آل رضا في المركز الثاني على ظهر «شمقان»، بينما احتل مطر محمد سهيل راشد الحميري المركز الثالث على ظهر «أشقر». وفي الشوط الثالث المخصص لفئة 30 عاماً فما فوق، تصدر يحيى علي سعيد الملعاي المنافسة على ظهر «شاهين»، وحل خميس علي سعيد الملعاي في المركز الثاني على ظهر «الرماس»، بينما جاء خالد علي سيف علي النعيمي ثالثاً على ظهر «العابر».

ويعكس اجتماع المشاركين من فئات عمرية متعددة استمرار هذه العلاقة، حيث يجد الشباب في الماراثون فرصة لاكتساب الخبرة وإثبات قدراتهم، بينما يواصل أصحاب التجربة حضورهم في المضامير، حاملين معهم معارف تراكمت عبر سنوات من الممارسة والتعامل مع الهجن.

وأكد مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، أن مشاركة أكثر من 60 متسابقاً في انطلاقة ماراثون اليوم الوطني للهجن، تحمل دلالات وطنية واجتماعية مهمة، تعكس عمق ارتباط أبناء الإمارات برياضة الهجن، وحرصهم على المحافظة على مكانتها. وقال: «ما يسعدنا في هذه المشاركة الكبيرة ليس العدد وحده، وإنما ما نراه خلفه من شغف واعتزاز وإصرار على مواصلة مسيرة الآباء والأجداد، فحين يجتمع متسابقون من أعمار مختلفة في مضمار واحد، ندرك أن هذا الموروث لايزال حاضراً في حياة الناس، وأن الأجيال الجديدة اختارت أن تكون جزءاً من حاضرها ومستقبلها، وهذه هي القيمة الحقيقية لاستمرار مثل هذه البطولات، أن يبقى التراث ممارسة أصيلة تنتقل بالخبرة والمحبة من جيل إلى آخر».

وأضاف الخاصوني: «ارتباط الماراثون باليوم الوطني يمنحه معنى يتصل بالانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية، فالهجن رافقت أهل هذه الأرض في تفاصيل حياتهم، وكانت شاهداً على صبرهم وقدرتهم على مواجهة تحديات البيئة، واليوم نرى أبناءهم يحافظون على هذا الإرث بروح المنافسة والإتقان، ونعتز بهذا الإقبال الذي يؤكد أن الرياضات التراثية تمتلك جمهورها وممارسيها، ومسؤوليتنا تتمثل في توفير الفرص التي تعزز حضورها، وتشجع الشباب على اكتساب مهاراتها، وتمنح أصحاب الخبرة دورهم في نقل معارفهم، بما يضمن استمرارها جزءاً حياً من ثقافتنا الوطنية».

تتويج

في ختام منافسات التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن للمواطنين، توّج أصحاب المراكز الأولى في الأشواط الثلاثة، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وراشد الخاصوني، ورئيس ميدان لهباب، ماجد بن بليشة الفلاسي، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية الإنجاز وروح المنافسة التي شهدها الميدان.

راشد الخاصوني:

. ارتباط «الماراثون» باليوم الوطني يمنحه معنى يتصل بالانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية.