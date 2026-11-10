في وطن المحبة والتعايش.. 28 جنسية على ظهور الهجن

في مشهد احتفالي جمع بين حماسة السباقات وروح التعايش التي تميز دولة الإمارات، خاض أكثر من 40 متسابقاً من 28 جنسية منافسات النسخة الثامنة من التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للأجانب، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي، وحوّل مضمار الهجن إلى مساحة يلتقي فيها المقيمون من مختلف أنحاء العالم حول واحدة من أعرق الرياضات المرتبطة بتاريخ الإمارات وهويتها الوطنية.

وشهد نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم إقامة ثلاثة أشواط، توزعت على فئات السيدات والرجال، وسط منافسات اتسمت بالحماسة والإصرار على تحقيق المراكز المتقدمة، في نسخة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين وتنوع جنسياتهم، بما يعكس اتساع الاهتمام بهذه التجربة التراثية التي تمنح المقيمين فرصة للتعرف إلى ثقافة الإمارات من خلال ممارسة إحدى رياضاتها الأصيلة.

وجاءت المنافسات في أجواء حافلة بالتشجيع والتفاعل، حيث حرص المشاركون على تقديم أفضل مستوياتهم، مستفيدين من الخبرات التي اكتسبوها في التعامل مع الهجن والتدرب على ركوبها على أيدي مدربين مختصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بينما أضفى تنوع المشاركين وجنسياتهم طابعاً خاصاً على الحدث، الذي أصبح موعداً يجمع عشاق التراث من مختلف الثقافات على أرض الإمارات.

وأسفرت نتائج الشوط الأول المخصص لفئة السيدات (الوزن المفتوح لمسافة 1200 متر)، عن فوز باربارا ليفاستري (بولندا) بالمركز الأول، بينما حلت ناتالي شانتلي (المملكة المتحدة) في المركز الثاني، وسيليني راشيل (فرنسا) في المركز الثالث.

وفي الشوط الثاني، المخصص لفئة الرجال لمسافة 1200 متر، انتزع فتين فيصل (الهند) المركز الأول، وحل أحمد بهاء (مصر) في المركز الثاني، بينما جاء يانغ لي (الصين) في المركز الثالث.

أما الشوط الثالث الذي خُصص لفئة السيدات (وزن الفردة لمسافة 1500 متر)، فشهد فوز إيكاترينا كودريا (روسيا) بالمركز الأول، تلتها يونغ يو ليف (الصين) في المركز الثاني، وحلت أودي ديرفلينجير (فرنسا) في المركز الثالث.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك الذي توج الفائزين، أن ماراثون اليوم الوطني للأجانب يقدم صورة من خصوصية المجتمع الإماراتي، الذي يعتز بثقافته ويفتح أبوابها لكل من يعيش على أرضه، مشيراً إلى أن مشاركة 40 متسابقاً يمثلون 28 جنسية تعكس نجاح الحدث في بناء علاقة إنسانية بين المقيمين والموروث المحلي.

وقال: «أجمل ما يمكن أن نقدمه لضيوف الإمارات أن نتيح لهم فرصة عيش ثقافتنا، وأن يصبحوا جزءاً من حكايتها، فحين يمتطي شخص جاء من أقصى العالم ظهر الهجن، ويتعلم مهارات ارتبطت بحياة أجدادنا، فإنه يكتشف جانباً من شخصية هذا الوطن لا يمكن أن تنقله الكلمات وحدها، وهذه إحدى القيم التي تميز الإمارات، فهي تمنح من يعيش على أرضها فرصة التعرف إلى هويتها والاقتراب من تفاصيلها، مع احترامها لما يحمله كل إنسان من ثقافة وتجربة».

وأضاف بن دلموك: «نعتز بأن نرى هذا التنوع الكبير من الجنسيات يجتمع في مضمار واحد، ويتشارك الحماسة والتحدي والفرح بالإنجاز، فالتعايش الذي نفاخر به في دولة الإمارات يجد تعبيره الحقيقي في مثل هذه المشاهد، حين تتحول الرياضة إلى لغة مشتركة، وتصبح المشاركة في موروثنا مناسبة لبناء الصداقات وتعميق الروابط بين الناس، وما يهمنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هو أن تبقى هذه التجارب حاضرة ومتاحة، وأن يخرج كل مشارك منها وهو يحمل معرفة جديدة وتقديراً أكبر للثقافة الإماراتية، وذكرى جميلة عن وطن جمعه بالآخرين على المحبة والاحترام».

حضور جماهيري

شهد الماراثون حضوراً جماهيرياً من عائلات المشاركين وأصدقائهم، وأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، الذين تفاعلوا مع مجريات الأشواط وشجعوا المتسابقين، في أجواء أضافت إلى المنافسات طابعاً اجتماعياً يعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.

عبدالله بن دلموك:

• أجمل ما يمكن أن نقدمه لضيوف الإمارات، أن نتيح لهم فرصة عيش ثقافتنا، وأن يصبحوا جزءاً من حكايتها.