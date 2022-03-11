حكم موقعة ريال مدريد وسان جيرمان يدير "كلاسيكو "الوحدة والعين

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الامارات لكرة القدم من خلال بيان صحافي، أن طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي الذي قاد المباراة الأخيرة التي جمعت ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، سيدير مباراة الكلاسيكو المقررة غدا بين العين متصدر دوري أدنوك للمحترفين، ووصيفه الوحدة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يظهر فيها الحكم الأجنبي في الدوري الإماراتي بعدما سبق الاستعانة بحكام من تركيا وألمانيا إيطاليا. ويتصدر العين بـ43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوحدة (39)، وتعد المباراة بالغة الحساسية ومهمة للغاية في سباق المنافسة. يذكر أن كلفة الاستعانة بطاقم تحكيم اجنبي في المسابقات الإماراتية، وبالذات في الدوري تبلغ 170 ألف درهم.

وويمتلك ماكيلي سجلا تحكيميا مميزا، وكان تحت الأضواء خلال مباراة ريال مدريد التي انتهت بفوز "الملكي" 3-1 على سان جرمان، وتأهل الفريق الإسباني إلى ربع نهائي أبطال أوروبا.

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