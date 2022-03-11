المنصوري يتصدر (بطولة دبي لصيد الكنعد) بوزن 38 كلغ

المصدر: الإمارات اليوم

تختتم غدا منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع الدورة رقم 28 لمعرض دبي العالمي للقوارب 2022، والذي يقام في واجهة دبي هاربر للمرة الأولى. ويشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كشريك داعم في الدورة الحالية من معرض دبي العالمي للقوارب، حيث ينظم فعاليتين الأولى الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد اسماك الكنعد (كينيغ فيش) والسكل (كوبيا) والثانية العرض الليلي للدراجات المائية والذي يتضمن فئتي الألواح الطائرة والمهارات المفتوحة الذي يقام اليوم.

وشهدت منافسات البطولة تنافسا ساخنا في اليومين الأول والثاني حيث نجح 4 مشاركين من مجموع 70 متسابقا في الحصول على الصيد الثمين وتقديمه الى اللجنة التحكيمية المسئولة والمشرفة على في اول 48 ساعة حيث كشفت المشاركات عن التنافس الساخن والحماس الكبير وعكست مدي سعادة واهتمام محبي هواية صيد الأسماك بقيمة هذه المسابقات وتقديرهم لجهود الأندية البحرية.

ونجح طارق المنصوري ومنذ اليوم الأول للجولة الثانية -الأربعاء- في تقديم صيد ثمين بحصوله على سمكة كنعد بوزن 38 كلغ وطول 154 سم ليتصدر بجدارة محفزا الجميع لتقديم مشاركات قوية وكبيرة في الحدث. وشهد اليوم الثاني من الجولة الثانية حصول حمد يوسف على سمكة كنعد بوزن 31.9 كلغ وبطول وصل 162 سم ليحتل المركز الثاني في ترتيب منافسات الكنعد. ويحتل جمعة النابودة المركز الثالث في ترتيب فئة الكنعد (كينيغ فيش) بنهاية اليوم الثاني أمس، بعدما نجح في اصطياد سمكة بوزن 20.7 كلغ وبطول وصل الى 130 سم.

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