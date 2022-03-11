بالأرقام.. «كلاسيكو أبوظبي» ينحاز للعين على الوحدة «13-6»

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

بلغ الاهتمام بـ«كلاسيكو أبوظبي» مداه قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة بين الوحدة والعين على استاد آل نهيان في ختام المرحلة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي المواجهة التي سيتحدد على أثرها بشكل كبير شكل المنافسة في الجولات المتبقية من عمر المسابقة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غزيرة من أنصار الفريقين حول توقعاتهم لما يمكن أن تنتهي عليه المواجهة.

وتنحاز الأرقام والإحصاءات لمصلحة العين قبل لقاء الغد، إذ سبق أن التقى الفريقان منذ عصر الاحتراف في 25 مواجهة، فاز الوحدة في ستة لقاءات، والعين في 13 مناسبة، وحضر التعادل ست مرات، وسجل الوحدة 21 هدفاً في شباك الزعيم، مقابل استقبال 40 هدفاً في مرماهم.

وعلى صعيد أرقام الفريقين في الجولات الـ18 الماضية، يتفوق العين في عدد النقاط، وله 43 نقطة، مقابل 39 نقطة لأصحاب السعادة، الزعيم سجل 40 هدفاً مقابل 35 لمنافسه، فيما اهتزت شباكه 14 مرة مقابل 13 فقط للوحدة.

فنياً، مالت الأرقام لمصلحة العين أيضاً، الذي سدد على المرمى في 18 مباراة 123 تسديدة، وللوحدة 81 تسديدة فقط.

ويمتاز العين بالتسجيل من داخل الصندوق، إذ نجح في أن يُسجل 39 هدفاً من تلك المنطقة داخل الملعب، وهدف واحد فقط سجله من خارج الصندوق، في حين سجل الوحدة 27 هدفاً من أصل أهدافه الـ35 من داخل الصندوق، وحصل العين على تسع ضربات جزاء، سجل منها في ست مناسبات، فيما حصل الوحدة على ست ضربات جزاء، سجل منها في أربع مرات.

وتتعدد أوراق الفريقين في الناحية الهجومية، لكن الأبرز بلا منازع الثنائي التوغولي لابا كودجو هداف الدوري، والسوري عمر خريبين الوصيف، إذ ظهر لابا كودجو مع العين هذا الموسم في 16 مباراة، بعدد دقائق وصل إلى 1432، سجل 17 هدفاً في صدارة الهدافين، وصنع أربعة أهداف، وسدد 44 مرة على المرمى، وقام بعمل 31 مراوغة و23 تمريرة مؤثرة.

ويبرز اسم عمر خريبين مع الوحدة بشكل كبير، خصوصاً في المباريات الأخيرة، إذ شارك في 17 مباراة، بعدد دقائق وصل إلى 1481، وسجل 12 هدفاً، وصنع خمسة أهداف، وسدد 23 مرة على المرمى، وعمل 30 مراوغة و21 تمريرة مؤثرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news