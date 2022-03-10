دقائق مجنونة تقلب موازين مباراة بني ياس والنصر

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

سجل فريق بني ياس هدفين في شباك ضيفه النصر في غضون دقيقتين فقط من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحول خسارته من صفر-1 إلى بفوز بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد الشامخة في أبوظبي، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكانت المباراة في طريقها لفوز "العميد" بهدف نظيف ومثير للجدل سجله مهاجم فريق النصر ريان مينديز في الدقيقة 19 بعد أن تلقى تمريرة من زميله ويسلي براجا الذي احتج لاعبو "السماوي" على أن الكرة كانت خرجت من أرضية الملعب، لكن تقنية "الفار" زادة من الحيرة إذ لم يتم استدعاء الحكم لتأكيد أحقية احتجاج لاعبي بني ياس من عدمه.

وسجل المهاجم إسحاق ثيلين هدف التعادل لـ"السماوي" من ركلة جزاء في الدقيقة 90، فيما أضاف المدافع الصربي ساشا أفكوفيتش هدف الفوز لفريقه من كرة رأسية بعد مرور دقيقة و6 ثواني فقط ليضمن لفريقه النقطة 28، فيما تجمدن نقاط "العميد" عند 25.

وكان الحساب الرسمي لأصحاب الأرض في "تويتر" غرد أثناء المباراة بصورة علوية للتأكيد على عدم شرعية الهدف الذي احتسبه الحكم عادل النقبي لصالح النصر، وقال النادي في التغريدة: "لقطة علوية أخرى لهدف النصر في شباك السماوي".

وتسبب الهدف في ارتفاع درجة التوتر في أرضية الملعب، وهو ما أدى لخروج مدافع "العميد" محمد فوزي بالبطاقة الحمراء المباشر بسبب تدخله الخشن على مهاجم بني ياس سهيل النوبي ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22.

وفرض "السماوي" حصاراً متواصلا على مرمى ضيفه لكن الحارس عبدالله التميمي تألق في التصدي لخمس فرص حقيقية قبل أن يتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها "السماوي" هدف التعادل بواسطة إسحاق ثيلين في الدقيقة 90، قبل أن يضيف ساشا هدف الفوز في الدقيقة 2+90.

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