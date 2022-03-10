بني ياس يخوض «بروفة آسيوية» أمام النصر

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة / معاذ كمبال ■ أبوظبي

تنطلق، اليوم، الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، من خلال مباراتين بأهداف متباينة، حيث يستقبل الشارقة ضيفه عجمان الساعة 20:15، ويرفع الفريقان شعار «استعادة التوازن»، بعد أن تعرض الشارقة لأول خسارة تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين، في الجولة الماضية على يد الجزيرة، بينما خسر عجمان أمام بني ياس، بعد فترة من الانتصارات. في المقابل، يسعى بني ياس حين يستقبل النصر الساعة 17:45 عصراً إلى اختبار جاهزيته الآسيوية، حيث يدشن مشاركته في دوري الأبطال الثلاثاء المقبل أمام ناساف الأوزبكي، ضمن «الملحق التمهيدي».

ويأمل «الملك» استعادة كبريائه مجدداً، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، والإبقاء على بصيص الأمل في المنافسة، بانتظار نتيجة قمة العين المتصدر والوحدة الوصيف السبت. ويسعى أيضاً إلى رد الدين إلى عجمان الذي فاز عليه ذهاباً بهدف. ويملك الشارقة 33 نقطة في المركز الثالث، مقابل 25 لعجمان السادس. وستكون مهمة دفاع الشارقة صعبة أيضاً مع التألق اللافت لهجوم عجمان بقيادة الوافد الجديد، المغربي وليد أزارو. ويتطلع الشارقة إلى استغلال كل أوراقه الرابحة في هذه المباراة، رغم الشكوك حول مشاركة البرازيلي كايو، وتعويض النقاط التي فقدها أمام الجزيرة، رغم أنه يخشى في الوقت ذاته تكرار سيناريو مباراة الجزيرة، وكذلك سيناريو لقاء الذهاب أمام البرتقالي.

وتمثل المباراة تحدياً جديداً لمدرب الشارقة كوزمين، الذي بات مطالباً أمام جمهوره بتصحيح مسار الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام الجزيرة 1-0.

ويأمل «البرتقالي» العودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية سريعاً، علماً أن الفريق فاز في سبع مباريات، وخسر في مثلها، وتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، تبدو حظوظ أصحاب الأرض كبيرة على الورق، عطفاً على الأداء الذي أظهره أمام عجمان وفوزه 2-صفر في الجولة الماضية، كما أن لاعبيه استعادوا تألقهم الذي ظهروا به في الموسم الماضي.

وفي المقابل، يتطلع «العميد» الثامن بـ25 نقطة أيضاً للإبقاء على نغمة الانتصارات بعد فوزه الكاسح على فريق «الصقور» برباعية نظيفة، ما منح لاعبيه ثقة كبيرة لمواصلة الانتصارات.

• بني ياس يخوض «ملحق الأبطال» الثلاثاء المقبل أمام ناساف الأوزبكي.

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