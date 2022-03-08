شباب الأهلي يهزم الوحدة ويتأهل لنهائي كأس المحترفين للمرة الثالثة على التوالي

المصدر: سيد مصطفى- أبوظبي

بلغ شباب الأهلي المباراة النهائية من مسابقة كأس المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن تخطى عقبة الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد آل نهيان في إياب الدور نصف النهائي.

ويتصدر شباب الأهلي أندية دوري أدنوك للمحترفين الأكثر فوزا بلقب كأس المحترفين بخمسة ألقاب.

وأنهى الفريق الضيف الأمور لمصلحته في الشوط الأول، إذ سجل أهدافه الثلاثة كل من، جوستافو أوليفيرا «25»، وتوماس أولسن هدفين «31 و44»، بينما سجل هدف الوحدة، منصور المنهالي «62» من ركلة جزاء.

وكان شباب الأهلي قد فاز ذهابا بهدف دون رد سجله جوستافو أوليفيرا، ليفوز بإجمالي اللقاءين 4-1.

ولم يجد شباب الأهلي أي معاناة أمام الوحدة، بعد أن فوت مدرب العنابي، الفرنسي رغريغوري، الفرصة لمشاهدة مباراة مثيرة بقراره إراحة لاعبيه الكبار استعدادا للكلاسيكو التي تنتظره يوم السبت المقبل أمام العين في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

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