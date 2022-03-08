العبدولي: رغم صدارة «الهواة» دبا الفجيرة لن ينسى ما حدث في 2013

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

رفعت نتائج الجولة الـ22 لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين شدة المنافسة على التأهل لدوري أدنوك للمحترفين.

وانحصرت المنافسة بين المتصدر دبا الفجيرة 55 نقطة، والعربي 53، والبطائح 46، ودبا الحصن 44، والحمرية 43، وذلك قبل ثماني جولات من ختام المنافسات.

وأسفرت مباريات الجولة عن فوز دبا الفجيرة على الذيد بهدف نظيف، وبالنتيجة نفسها فاز الحمرية على مصفوت والرمس على «جلف إف سي»، بينما فاز دبا الحصن على العربي 2-1، والبطائح على الجزيرة الحمراء 5-1، وفوز مسافي على التعاون 2-1، وحتا على «ستي» بالنتيجة نفسها.

وحسابياً أصبح دبا الفجيرة الأقرب لنيل البطاقة الأولى، بسبب فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثالث البطائح، الذي يبلغ تسع نقاط، كما أن دبا الفجيرة لعب مباريات أقل.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول جمعة العبدولي، أن المنافسة اشتدت والمباريات أصبحت قوية فنياً، والأمور غير محسومة، ما يجعل كل الاحتمالات قائمة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تزامناً مع الموقف الفني الحالي، فإن حرص وتركيز دبا الفجيرة يجب أن يكون أكبر وأقوى من السابق، وأن نستمر في الجدية حتى آخر جولة لضمان الصعود رسمياً».

وأضاف: «لأننا لا نريد تكرار ما حدث لنا في عام 2013، عندما كان الفريق في الصدارة طوال الموسم، لكنه فقد فرصة التأهل للمحترفين بفارق المواجهات مع الفجيرة، فلن نحتفل إلا عندما يكون التأهل رسمياً».

وتابع: «توجد خمسة فرق تتنافس على بطاقتين، وجميع الفرق تملك حظوظاً قوية، وهناك مباريات يتواجه فيها المتنافسون مع بعضهم، ما يعطي لنقاطها تأثيراً أبرز في جدول الترتيب».

مباريات الجولة المقبلة

السبت 12 مارس

■ حتا- دبا الحصن.

■ البطائح - ستي.

■ الرمس - الجزيرة الحمراء.

الأحد 13 مارس

■ الفجيرة - الذيد.

■ الحمرية - مسافي.

■ دبا الفجيرة - مصفوت.

■ التعاون - «جلف إف سي».

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