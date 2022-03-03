الظفرة يقيل مدربه البرازيلي ميكالي ويكلف الإدريسي

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، من منصبه، وتكليف المغربي بدر الدين الإدريسي مهام الإشراف عن الفريق، في خطوة لم تكن مفاجئة، إذ يحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 11 نقطة فقط من 17 مباراة، فيما خرج من كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين.

وقال بيان نشره الحساب الرسمي لنادي الظفرة: «بعد تراجع نتائج الفريق، فإن شركة الظفرة لكرة القدم تكلف المغربي بدر الدين الإدريسي مدرباً للفريق الأول، خلفاً للبرازيلي روجيرو ميكالي».

وكانت صحيفة «غلوبو» البرازيلية كشفت نهاية شهر يناير الماضي، أن نادي كورينثيانز البرازيلي عرض على المدرب ميكالي، الذي قاد المنتخب البرازيلي للتتويج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016، تولي مهمة تدريب فريق تحت 20 عاماً، لكنه رفض لسببين، منهما أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد مرتفعة جداً، وتصل إلى 500 ألف دولار.

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