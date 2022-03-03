أبوناموس: أفخر بحضور والدي كل مبارياتي.. المرض لم يمنعه عن المدرجات

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أكد مهاجم فريق بني ياس، أحمد شحدة أبوناموس، أن حضور والده مباريات «السماوي» يمنحه الشعور بالفخر دائماً، ويجعله يقدم كل ما لديه خلال المباريات، كاشفاً أن والده لا يتغيب عن الحضور إلى المدرجات، على الرغم من التشخيص الطبي أخيراً، الذي كشف عن مرضه، مؤكداً أنه لن يتوانى عن تقديم كل جهده من أجل مساعدة فريقه على تحقيق التطلعات، لافتاً إلى أنه يحلم بالاحتراف في أوروبا، وأن ذلك سيتحقق عبر تألقه مع بني ياس.

وكانت «الإمارات اليوم» التقطت مقطع فيديو، يظهر فيه شحدة أبوناموس، والد مهاجم فريق بني ياس، وهو يترك مقعده في مدرجات استاد هزاع بن زايد في المباراة التي جمعت بني ياس والعين ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك من أجل الاطمئنان على ابنه، بعد إصابته التي استدعت استبداله خلال المواجهة التي انتهت لاحقاً بخسارة «السماوي» صفر-2.

وقال أحمد شحدة أبوناموس لـ«الإمارات اليوم» إن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه معه والده كان يطمئن فيه والده، ويوضح له طبيعة الإصابة التي تعرض لها. وأضاف: «لقد كان شعوراً جميلاً أن أرى والدي وهو يترك مقعده في المدرجات للاطمئنان عليّ، فهو يحضر المباريات، ولكن في الفترة الحالية يمر بوعكة صحية، أتمنى له الشفاء منها».

وكان اللاعب أحمد بدأ حياته في الملاعب الترابية في منطقة الطوية بمدينة العين، ولعب فترة قليلة في المراحل السنية في صفوف «الزعيم»، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية، ليجد طريقه للفريق الأول مع نادي بني ياس الذي آمن بموهبته الهجومية، وقامت إدارة الفريق أخيراً بتجديد عقده لمدة ثلاث سنوات، ليستمر بذلك مع «السماوي» إلى عام 2025.

وشكّلت قصة أبوناموس مع بني ياس تجربة نجاح، بسبب اللحظات الصعبة في بدايته، إذ عقب ظهوره الجيد في الاختبارات مع نادي العين، تعرض لصدمة، بعد أن أخبره المسؤولون بعدم قدرتهم على التعاقد معه، لكنه حصل على نصيحة من صديق أخبره فيها بالذهاب إلى نادي بني ياس، الذي لم يتردد كثيراً في التعاقد معه.

واستمرت الصعوبات في مواجهة اللاعب الذي كان يسكن في مدينة العين، ويدرس في إحدى مدارسها، فيما كان عليه اللحاق بالحصص التدريبية عصراً، إذ كان عليه الذهاب في الصباح إلى المدرسة، والتوجه بعدها مباشرة إلى مدينة بني ياس للحاق بالحصص التدريبية، وهو ما جعله في بعض الأيام لا يجد الوقت الكافي لتغيير ملابس المدرسة، والذهاب بها إلى النادي، خصوصاً أن الفرصة كانت تستحق.

ورداً على سؤال حول الحديث المستمر عن أنه يظهر بصورة قوية أمام فريق العين بالتحديد، فيما يكون مستواه عادياً في بقية المباريات، نفى أحمد شحدة أبوناموس أن يكون يهتم بمباريات فريق العين فقط. وقال: «أدخل جميع المباريات من أجل تقديم المستوى والأداء نفسه، فالهدف واحد وهو الظهور الجيد، ومساعدة فريقي على تحقيق الفوز في أي لقاء وفي جميع المنافسات».

وتعهد المهاجم الشاب بالعمل الدؤوب من أجل مساعدة فريقه لتحقيق التطلعات، لافتاً إلى أنه يأمل أن يكون نادي بني ياس طريقه للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية في المستقبل. واختتم: «أمنيتي الاحتراف في أوروبا، ويجب أن أحققها، وسأقوم بذلك، ونادي بني ياس سيكون طريقي للاحتراف في يوم من الأيام».

وقدم أبوناموس مستوى أكثر من رائع مع بني ياس، خطف به الأنظار، ومنحه ورقة اعتماده كلاعب مؤثر في الموسم الحالي.

ونافس بني ياس في الموسم الماضي على الظفر بدرع الدوري حتى الجولات الأخيرة، لكن الفريق في الموسم الحالي يعاني تراجعاً على مستوى النتائج، إذ يوجد حالياً في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بعد مرور 17 جولة من دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news