النصر يطلق النظام الإلكتروني «E-N45» لاستقطاب اللاعبين

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أطلقت شركة النصر لكرة القدم الرابط الإلكتروني «E-N45» لاستقطاب اللاعبين، وذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، بهدف تجهيز قاعدة بيانات شاملة للخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والوسطاء لشركة كرة القدم.

وقال بيان صحافي صادر من نادي النصر: «إن تلك الخطوة تأتي في إطار حوكمة الإجراءات بشركة النصر لكرة القدم، وتسهيل التواصل مع الوكلاء والوسطاء، وفق تطبيق أفضل الممارسات الخاصة باستقطاب اللاعبين والكوادر الفنية في أندية كرة القدم المحترفة».

وذكر البيان: «إن المبادرة تتضمن توفير رابطين على الموقع الرسمي وهما: (استمارة عرض خدمات لاعب كرة قدم)، و(استمارة عرض خدمات مدرب كرة قدم)، حيث يقوم الوكيل أو الوسيط بتعبئة البيانات المطلوبة بالرابطين وإرسالها إلكترونياً في النظام، ما يسهل عملية التصنيف، وإعداد التقارير اللازمة لمتخذي القرار بالشركة».

ودعت شركة النصر لكرة القدم جميع الوكلاء المرخصين والوسطاء إلى التعامل معها عن طريق هذا الرابط، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.

من جانب آخر، يواصل نادي النصر تحضيراته للمباراة المقبلة التي يخوضها أمام فريق الإمارات يوم السبت المقبل، في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين في استاد آل مكتوم، بعد مباراة صعبة وخسارة قاسية نالها الفريق أمام خورفكان برباعية في الجولة.

وعانى الفريق كثيراً الموسم الجاري، بسبب هبوط المستوى الفني لكل لاعبيه الأجانب، وغياب شبه كامل لمحترفه الجزائري مهدي عبيد، الذي تألق الموسم الماضي.

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