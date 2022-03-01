«بنجاش» يواجه «زيدان» و«أيه إم» مع «غنتوت» في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد كأس دبي الذهبية للبولو 2022 مباراتين مهمتين في قبل نهائي «الترضية»، تُقام الأولى عند الثانية والربع ظهراً، وتجمع بين فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان، فيما تُقام المباراة الثانية عند الرابعة والربع عصراً وتجمع بين فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم وفريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال. وتأتي أهمية المباراتين كونهما تمثلان دفعة معنوية للفريقين الفائزين للتواجد في المباراة التي تسبق المباراة النهائية بين الفريقين المتنافسين على كأس دبي الذهبية 2022.

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