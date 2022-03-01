فريق شرطة دبي يتفوق على شباب الأهلي في الكرة الشاطئية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصدر فريق شرطة دبي مسابقة دوري كرة القدم الشاطئية، بعد فوزه بالركلات الترجيحية على فريق شباب الأهلي بـ10 أهداف مقابل ثمانية، بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل، في ختام مباريات الأسبوع الـ16 للدوري، التي اختتمت، أول من أمس. وأسفرت بقية مباريات الأسبوع الـ16 للدوري عن فوز فريق بلدية دبي على فريق الأشاوس بستة أهداف لأربعة، وتمكن فريق ألتراس جونون من تحقيق الفوز في الأشواط الإضافية على فريق دبا الحصن بخمسة أهداف مقابل أربعة.

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