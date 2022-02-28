في ثانيتين.. البطائح يكسب درع الخمسين لكرة قدم الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أحرز فريق البطائح لقب درع الخمسين لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022 بعد تفوقه على ضيفه الشارقة بمجموع المباراتين (7-6) على الرغم من خسارته مباراة الإياب (3-5) في المباراة التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب (4-1).

وتوج نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية عبدالملك جاني لاعبي الفريقين بحضور رئيس نادي الشارقة علي المدفع ورئيس نادي البطائح محمد بن حمودة واعضاء اللجنة التنفيذية.

ونجح فريق البطائح من إحراز هدفا قاتلا في آخر ثانيتين من المباراة سجله اللاعب عمر جمعة أسهم يحسم اللقب لصالح فريقه.

وتابع جمهور الفريقين إثارة كبيرة بعد المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون وخصوصا في الدقائق الاخيرة حيث سجل أهداف الشارقة عبدالكريم جميل هدفا بينما سجل كل من وائل محمد (هدفين) والبرازيلي لويس فيرنادوسيفا (هدفين)، فيما سجل للبطائح محمد علي ونوفل الطائي وعمر جمعة.

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