مهدي علي: ركلة جزاء الشارقة غير صحيحة.. كوزمين يرد .. فوز مستحق

المصدر: منصور السندي- الشارقة:

وصف مدرب شباب الأهلي مهدي علي ركلة التي احتسبت لمصلحة الشارقة وسجل منها هدفه الوحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة 17 لدوري المحترفين" أدنوك بإنها لم تكن صحيحة من وجهة نظره ، لافتا إلى أنه ورغم دخول لاعب من الشارقة داخل منطقة الجزاء الا أن ركلة الجزاء لم تعاد ، مؤكدا أن الركلة جاءت في وقت قاس من المباراة ولم يكن هناك مجالا للتعويض ، معتبرا أن فريقه أدى المباراة بشكل جيد.

وقال مهدي علي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة" المباراة اتسمت بالسجال وجاءت متكافئة بين الفريقين فيما سنحت لشباب الأهلي في الشوط الثاني فرصا أفضل للتسجيل لكن لم يستغلها ".

وشدد مدرب شباب الأهلي على أهمية نسيان هذه المباراة والتركيز على المباراة المقبلة لفريقه.

وأعتبر مدرب شباب الأهلي أن المباراة جاءت مشدودة من جانب الطرفين.



من جانبه أكد مدرب الشارقة الروماني كوزمين أن فوز فريقه كان مستحقا في المباراة أمام فريق قوي جدا مثل شباب الأهلي، مشيرا إلى أن الشارقة كان لديه فرصا أوضح في المباراة، مشددا على أن لاعبي الشارقة كان لديهم عزيمة عالية رغم حالات الإرهاق عند بعض اللاعبين.

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