الوحدة يواصل مطاردة العين .. حقق فوزا مثيراً على الوصل

المصدر: سيد مصطفى- أبوظبي

حافظ الوحدة على فارق النقاط الست التي تفصله عن العين المتصدر، بعدما حقق فوزا صعبا ومثيراُ على ضيفه الوصل 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب آل نهيان ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويدين "العنابي" بهذا الانتصار إلى نجمه السوري، عمر خريبين، الذي سجل هدفي فريقه، "26 و74"، بينما سجل هدف الوصل الوحيد جلبيرتوا أوليفيرا "62".

وحفلت المباراة بالإثارة والندية، خصوصا في الشوط الثاني، الذي أهدر من خلالها جلبيرتوا أوليفيرا، ضربة جزاء في الدقيقة 70، قبل أن يعاود خريبين تسجيل هدف التقدم للوحدة.

وعلى العكس من الاثارة في الشوط الثاني جاءت البداية ضعيفة، خصوصا من جانب الوحدة الذي كان واضحا على لاعبيه التسرع، فارتكبوا العديد من الأخطاء ما جعل الوصل يبدو وكأنه هو الأفضل من حيث الاستحواذ والانتشار دفاعيا وهجوميا.

ولم يدخل الوحدة أجواء اللقاء الا عند الدقيقة 25 حينما مرر عمر خريبين كرة إلى جواو بيدرو، الذي سقط على الأرض وتابع المهاجم السوري اللعبة واستطاع أن يسجل من زاوية صعبة من تحت أقدام الحارس.

وتوالت الفرص الضائعة بعد ذلك من جانب أصحاب السعادة، اذ أهدر المدافع علاء الدين زهير، فرصة تعزز التقدم من ضربة رأس علت العارضة بقليل، ومن بعدها أبعد إبراهيم عيسى ضربة ثابتة نفذها إسماعيل مطر "باتقان".

وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه، هدد سالم العزيزي مرمى الوحدة بتسديدة من داخل الصندوق ولكن من حُسن حظ الحارس محمد الشامسي أن ارتطمت الكرة بجسد فارس جمعة وتحولت لضربة ركنية.

وجاء الشوط الثاني مختلف تماما عن سابقة وظهرت سيطرت الوصل، الذي استفاد من حالة التراجع التي أظهر لاعبي الوحدة فاستغل الموقف في أفضل صورة حينما تحصل على ضربة جزاء ارتكبها، منصور الحربي في حق ميشيل أرواخو، نفذها جلبيرتوا أوليفيرا بنجاح على يسار الحارس.

وعاد الحربي ليرتكب خطأ جديد داخل الصندوق ضد علي صالح لم يتردد حكم الساحة في احتسابها ضربة جزاء لعبها جلبيرتوا أوليفيرا ولكن محمد الشامسي نجح في هذه المرة أن يتصدى للكرة.

وانقلبت المباراة بعد ذلك على الوصل، اذا استغل عمر خريبين كرة سددها أدريان سيلفا لتصل إليه في مكان جيد أمام المرمى وأسكنها الشباك بنجاح.

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