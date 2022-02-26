الجواد "رويال فليت" لـ"غودولفين" يتوج بلقب "دبي ملينيوم ستيكس" في ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

حافظت جياد "غودولفين" على لقب بطولة "دبي ملينيوم ستيكس"، بعدما تمكن الجواد "رويال فليت" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل من الفوز بالسباق المصنف ضمن "الفئة الثالثة" لمسافة 2000 متر عشبي، الذي جرى أمس في الشوط الرابع والرئيس من الحفل السابع في سباقات موسم كرنفال كأس دبي العالمي، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان، ورعت أشواطه الستة "الطاير للسيارات" بإجمالي جوائز بلغت 635 ألف دولار.

وأهدى "رويال فليت" شعار "غودولفين" الانتصار السادس على التوالي والثامن تاريخياً في بطولة "دبي ملينيوم ستيكس" البالغ إجمالي جوائزها 150 ألف دولار، والتي استهلت للمرة الأولى في العام 2014. كما شهد السباق، وفي ثاني بطولاته الرئيسة، مواصلة خيول "غودولفين" التي يشرف على تدريبها شارلي آبلبي وتولى قيادتها الفارس جيمس دويل، تألقها، بفوز المهر "نيشنس برايد" في ثاني البطولات الرئيسة "داربي جميرا" في الشوط الخامس.

وفي باقي النتائج، افتتح المهر "صمر إز تمور" بشعار مايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، وإشراف المدرب بوب سيمار وقيادة جيمس دويل، أولى الانتصارات، بفوزه في الشوط الأول، قبل أن يذهب لقب الشوط الثاني للجواد "باتوان" لمالكه أوليفر لودج، وإشراف المدرب نيكولاس كولري وقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

وأهدى "نوتر دام" نادي "جي إن أر للسباق وإسطبلات تزين ريك" والمدرب دووغ أونيل، الفوز في الشوط الثالث، بعدما قاده الفارس أنطونيو فريزو، لتحقيق فوز مريح. وعاود فريزو للسطوع مجدداً، عقب قيادته "لو أوف بيس" بشعار ناصر عسكر، وإشراف المدرب بوبات سيمار، للفوز بلقب الشوط السادس والختامي.

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