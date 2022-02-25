الجزيرة يقسو على "الصقور" بثلاثية ويزيد من آلامه

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حقق فريق الجزيرة فوزاً كبيراً على فريق الإمارات بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الإمارات برأس الخيمة، ليعود حامل اللقب إلى الانتصارات عقب الخسارة من النصر الجولة الماضية، ويصل إلى النقطة 29 في جدول الترتيب بينما يبقى الإمارات عند النقطة 6 في مؤخرة الجدول ويحتاج إلى معجزة من أجل البقاء عقب تأزم موقفه في جدول الترتيب.

ولم يجد الجزيرة صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز خاصة بعد إحراز هدفين في الشوط الأول عن طريق الصربي ميلوس، في الدقيقة 37، وزاد المهاجم الفرنسي ديباي، من ألام الصقور بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47، وفي الشوط الثاني أحرز زايد العامري، الهدف الثالث للجزيرة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 86، ليحقق الجزيرة 3 نقاط ثمينة.

وحاول فريق الإمارات الوصول إلى مرمى الجزيرة في أكثر من مناسبة ولكن لم ينجح في زيارة الشباك وشهدت الدقائق الصغيرة حالة طرد للاعب الإمارات خالد عمبر، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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