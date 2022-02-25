ارتفاع رصيد منتخب الإمارات في "بارالمبية غرب آسيا" إلى 56 ميدالية

المصدر: الإمارات اليوم

واصل "فرسان الإرادة" من لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم حصد "الذهب"، خلال المشاركة الحالية ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الثالثة والمقامة بالبحرين، ليرفعوا الرصيد الإجمالي من الميداليات الذهبية إلى 16 ميدالية، صعدت بالترتيب العام لمنتخبنا إلى "مركز الوصافة" من بين 11 منتخباً، في اليوم قبل الأخير أمس، في انتظار المزيد من الإنجازات في الختام اليوم.

ووصل إجمالي الميداليات الملونة لمنتخبنا في اليوم قبل الأخير لمنافسات النسخة الثالثة، إلى 56 ميدالية ملونة، من بينها 16 ذهبية، و20 فضية، و20 برونزية، شملت منافسات ألعاب القوى "13 ذهبية، 16 فضية، 10 برونزية"، رفعات القوة "ذهبية، فضية، برونزيتين"، كرة الطاولة "فضيتين وبرونزية"، الريشة الطائرة "ذهبيتين، 5 برونزيات"، البوتشيا "فضية وبرونزيتين".

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