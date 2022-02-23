كوزمين: شخصية الشارقة حسمت مواجهة الوصل

المصدر: منصور السندي- الشارقة

وصف مدرب الشارقة الروماني كوزمين مباراة فريقه أمام الوصل التي أقيمت الثلاثاء وانتهت بفوز الشارقة 3-2 وتاهله للقاء الوحدة في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بالمجنونة، لافتا إلى أنه في مثل هذا النوع من المبارات فإنهم يستمتعون اكثر بالفوز، معتبرا أن الكرة الإماراتية بشكل عام إستفادت من هذه المباراة، مشيرا إلى أن شخصية فريق الشارقة مثلت العلامة الفارقة التي حسمت اللقاء لمصلحته بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين، وأكد أنه نصح لاعبي الشارقة بعدم الإستسلام وأن العامل الأول للنجاح هو عدم الإستسلام والإستمرار حتى النهاية.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «تحكمنا في مجريات الشوط الأول بشكل كامل وأول تسديدة على مرمانا كانت بعد الدقيقة 28 وبعد ركلة الجزاء المهدرة للشارقة كان هناك فقدان بسيط للثقة».



وأشار كوزمين إلى أنه كان يخطط في الشوط الثاني لتعزيز الجانب الهجومي باللاعب عثمان كامارا وخالد باوزير.

وتابع: «الشارقة بدأ الشوط الثاني بالحصول على ركلة جزاء، لكن إهدارها أثر نوعا ما على اللاعبين لكنها في النهاية تعتبر فرصة ضائعة ويجب أن لانتأثر بها وبهذا النوع من الفرص الضائعة».

وأكمل«استقبلت شباكنا هدفين باخطاء فردية وكان بإمكان الوصل تسجيل هدف ثالث، لكن قمنا بعد ذلك بتعديل طريقة اللعب وتمكنا من العودة إلى المباراة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news