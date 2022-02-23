«أصحاب السعادة» إلى النهائي للمرة الثامنة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تأهل الوحدة لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الثامنة في تاريخه، عقب تعادله أمس في إياب الدور نصف النهائي أمام ضيفه بني ياس 2-2، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس، ليتأهل «العنابي» بالفوز في مجموع المباراتين بنتيجة (6-3)، بعد أن كان لقاء الذهاب انتهى بفوزه 4-1.

وخرجت المباراة الأولى، التي أقيمت عصراً على استاد الشامخة في منطقة بني ياس، مثيرة، وحافلة بالأهداف، وابتسمت لصالح الوحدة الذي كافح على مدار الشوطين للحفاظ على بطاقة التأهل وتفادي أي المفاجآت، بينما في المقابل رمى «السماوي» بكل ثقله منذ البداية، في محاولة للدخول سريعاً لأجواء اللقاء، لكن الوقت لم يسعفه.

واشتعل فتيل المباراة مبكراً، وتحديداً في الدقيقة التاسعة، بعد أن قص لاعب وسط الوحدة خميس إسماعيل شريط أهداف اللقاء بعكس مجريات المباراة التي كان فيها بني ياس مسيطراً في دقائقها الأولى، لكن الهدف المبكر زاد من حرار اللقاء.

واستفاق أصحاب الأرض بسرعة من صدمة استقبال الهدف المبكر، واستعادوا تماسكهم سريعاً، وواصلوا الضغط المستمر على مرمى حارس الوحدة محمد الشامسي، وهو ما منحهم فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 15 بواسطة رأسية لاعبه محمد الحمادي.

ولم يهنأ لاعبو بني ياس بهدف التعادل كثيراً، إذ استقبلت شباكهم الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، وتحديداً في الدقيقة 17، بواسطة البرازيلي جواو بيدرو، الذي تابع الكرة الثابتة التي أرسلها زميله المخضرم إسماعيل مطر إلى داخل منطقة الجزاء.

واستمر ضغط فريق بني ياس المتواصل على الوحدة، وبسط لاعبوه سيطرتهم مجدداً على مجريات اللقاء، ليكونوا الطرف الأفضل في المواجهة، وساعد ذلك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27 بواسطة سهيل النوبي، الذي استفاد من خطأ حارس الوحدة محمد الشامسي خلال تشتيت الكرة.

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