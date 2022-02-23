نهائي الكأس يختار الشارقة والوحدة.. الوصل خرج بـ «منطق مجنون»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

قاد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، فريقه لفوز ثمين، على الوصل، أمس، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين لهدف، إلى انتصار كبير بثلاثة أهداف لهدفين، على استاد نادي الشارقة في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس،

ليحصد الشارقة بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة الوحدة الذي تأهل على حساب بني ياس.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع الوصل والشارقة قد انتهى بالتعادل السلبي.

تقدم الوصل عن طريق البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا من ركلة جزاء «52»، بعد تعرض لاعب الفريق علي صالح للعرقلة داخل منطقة الجزاء، وأضاف اللاعب حبوش صالح الهدف الثاني للوصل «58»، مستفيداً من تمريرة زميله راميرو بينتي.

ونجح لاعب الشارقة البديل، الغيني عثمان كامارا، في تقليص الفارق بمجهود رائع «77»، قبل أن يتألق البرازيلي كايو ويسجل هدفين على التوالي في الدقيقتين 90 و92.

وكادت المباراة أن تخرج من السيطرة، بعدما شهدت اشتباكاً بالأيدي بين لاعبي الفريقين، لكن الحكم محمد عبدالله احتوى الموقف.

وخرج حارس الوصل محمد علي مصاباً في الشوط الأول، ليحل إبراهيم عيسى بديلاً عنه.

واحتفل جمهور الشارقة مع لاعبي الفريق بالفوز الثمين وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وفي المقابل بدأ جمهور الوصل حزيناً لخروج فريقه من البطولة.

شهدت المباراة حضوراً جماهيريا مميزاً من جمهور الفريقين، الذي رسماً لوحة جميلة في المدرجات.

بادر الشارقة بالهجوم عن طريق الكنغولي بن مالانغو، والبرازيليين كايو لوكاس وبيرنارد دوراتي، في محاولة لخطف هدف مبكر في المباراة، لكن دفاع الوصل، ومن خلفه الحارس محمد علي، كان بالمرصاد للمحاولات الشرقاوية، في حين اعتمد الوصل في بداية المباراة على الهجمات المرتدة.

ولم يستفد الوصل من الثلاثي ميشيل أراخو وحبوش صالح وجيلبيرتو أوليفيرا، ومن خلفهم علي صالح، خصوصاً في الشوط الأول.

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