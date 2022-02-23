عبدالله علي: مع احترامنا لكل الفرق.. العين لا ينظر إلى الخلف

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي، أن كل تركيز فريقه ينصب فقط على أنفسهم، وكيفية تطوير مستواهم والاجتهاد أكثر والمحافظة على النسق التصاعدي من مباراة لأخرى، أملاً في الاستمرار في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وقال عبدالله علي لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول ما إذا كان خوض الفرق المنافسة مبارياتها قبلهم وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بصورة مؤقتة يضعهم تحت الضغط، «مع احترامنا لكل الفرق الأخرى، نحن لا ننظر إلى الخلف، نحن ننظر إلى أنفسنا، وقد يكون الضغط على الفرق الأخرى، نحن نفوز ومستمرون في الصدارة وسنجتهد للمحافظة عليها».

ويحتل العين صدارة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة منفرداً، وبفارق مريح نسبياً بينه وبين الفرق الأخرى، إذ يبتعد عن الوحدة صاحب المركز الثاني بست نقاط، وعن شباب الأهلي «الثالث» والشارقة «الرابع» على التوالي بتسع نقاط، لكن هذا الفارق يتقلص في بعض اللقاءات بصورة مؤقتة حينما تخوض الفرق المطاردة له مبارياتها قبله. وأعرب مشرف فريق العين عن ارتياحه البالغ للدعم الجماهيري الذي يحصل عليه الفريق في جميع مبارياته داخل وخارج مدينة العين، مؤكداً أن وجود الجماهير يمثل عاملاً مهماً في تحقيق الانتصارات، وأنهم يشكرون رابطة دوري المحترفين على رفع الطاقة الاستيعابية للمدرجات بالكامل.

وأكد عبدالله علي أن وجود الجماهير العيناوية مع الفريق هو من الأهداف المهمة بالنسبة لهم، وأضاف: «مثلما نفكر في التتويج بلقب الدوري فإننا نريد كذلك عودة جماهيرنا لمكانها الطبيعي، نسعى باستمرار للعمل على عودتهم للمدرجات، لقد شاهدنا في المباريات التي خضناها في الفترة الماضية كيف أن هذه الجماهير كانت متعطشة لحضور المباريات». وتلقت الجماهير العيناوية أخباراً سارة بفتح الأبواب أمامها مجدداً لحضور الحصص التدريبية في استاد خليفة بن زايد بعد أكثر من عامين على إغلاقها، إذ كان «الزعيم» يتدرب خلف الأبواب المغلقة على غرار بقية الأندية بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19» لكن النادي أعلن يوم الأحد الماضي عن فتح التدريبات أمام الجماهير.

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